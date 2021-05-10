Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

F.Bahçeli yönetici Metin Sipahioğlu flaş açıklamalar yaptı, G.Saray ve Beşiktaş'a yüklendi. “Sezon başından beri rakiplerimizle, hakemlerle ilgili yalan, iftira üretimi yapmadık, VAR kayıtlarını açıklayacağım diye şantaj yapanları da gördük” diyerek sarı kırmızılı kulübe gönderme yapan Sipahioğlu, “Son iki haftada herkes çıkıp aslanlar gibi oynasın. Josef rakiplerle alakalı maçtan sonra resmen teşvik primi imalarında bulunacak kadar ileri gidiyor. Josef bunu söyleyecek oyuncu değil, söyletiyorlar, algı yapıyorlar" sözleriyle de Beşiktaş'a çattı.

Maç önü konuşmayız

Sarı lacivertli yönetici, "Sezonun bitmesine iki çok zorlu maç var. Nerede bitireceğimizi göreceğiz. Bu konuda büyük konuşmak istemiyoruz. Başkanımızın vurguladığı gibi biz sezon başından beri maçtan önce söylemlerde bulunmadık" derken, "Maalesef Türk sporunda şantajlar Fenerbahçe hariç tüm kulüplerde yapılıyor ama ortaya konan bir şey yok. Biz Fenerbahçe olarak tertemiz mücadele veriyoruz. Şampiyon oluruz, olmayız iki maç sonra göreceğiz ama bizim mücadelemiz tertemiz" sözlerini kullandı. Samatta’ya talip çıktı!

Conde’den müjde

∂ Fenerbahçe, 6 milyon avroluk mecburi satın alma opsiyonuyla ekonomik yük olan Mbwana Samatta’dan kurtulmaya hazırlanıyor. Tanzanyalı golcünün kariyer zirvesi yaptığı Genk, Samatta’yı geri almak için harekete geçti. Belçika ekibinin sportif direktörü Dimitri De Conde 38 maçta 33 gol kaydeden Paul Onuachu’yu satış listesine koyduklarını açıkladı.

Anlaşmalı ayrılık

∂ Genk’in 40 milyon avro gelir hedeflediği Onuachu’nun yerini doldurmak için hazırladığı listede Samatta da yer alıyor. F.Bahçe’ye gelmeden önce Club Brugge’den teklif alan, ancak “Genk’e saygımdan kabul etmedim” diyen Tanzanyalı da eski takımına dönmeye can atıyor. Büyük bir sürpriz olmazsa Samatta eski takımına dönecek.

KENDİNİ AŞTI

Valencia çıldırdı

∂ Atıyor, attırıyor, kazandırıyor. Emre Belözoğlu’nun göreve gelmesiyle kendini santrfor mevkiinde bulan Enner Valencia, 8 maçta 6 gol, 2 asiste ulaştı. Toplamda 12 gol, 3 asisti bulunan Ekvadorlu yıldız, böyle devam ederse 2017-19’deki 15 gol, 3 asistlik rekorunu kırabilir.

MR'I TEMİZ ÇIKTI

Szalai müjdesi

∂ F.Bahçe dünkü idmanıyla Sivas hazırlıklarına başladı. A.Gücü maçında oynayanlar yenileme çalışması yaparken, diğerleri çift kale maç oynadı. Sakatlıkları düzelen Serdar Aziz ile Mbwana Samatta takımla çalıştı. Sakatlığı bulunan Szalai'nin MR'ının temiz çıkması moralleri yükseltti.