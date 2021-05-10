Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligdeki dördüncülüğünü garantileyen ve Avrupa biletini bitime iki maç kala cebine koyan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor’da transfer hareketliliği erken başladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, iki yabancı oyuncuyla prensipte anlaşma sağladıklarını bir defa daha tekrar ederken bir başka transfer iddiası da İtalya’dan geldi. Hücum oyuncularına ağırlık veren bordo mavililer için yazılan isim ise tecrübeli bir savunmacı...

Gezgin stoper

İtalyan pazarına yönelen ve Bruno Peres ile söz kesen Karadeniz ekibi, La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Torino ile mukavelesi bitecek olan Nicolas NKoulou ile ilgileniyor. 31 yaşındaki Kamerunlu stoperin en büyük talibinin Trabzonspor olduğu belirtiliyor. Bonservisi elinde olacak oyuncunun da Fırtına’ya sıcak baktığı vurgulanıyor. Piyasa değeri 7 milyon avro olan NKoulou’nun kariyerinde Kadji Sports, Monaco, Marsilya ve Lyon var.

AHMET AĞAOĞLU:

Trabzonspor ruhuna yakıştı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu sezonun özetini çıkardı: Bu sezon Covid-19 salgını, sakatlıklar ve benzeri sorunlar hepimizi çok yordu. Zor durumlara rağmen futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımız yan yana durduk. Trabzonspor ruhuna yakışır bir mücadele örneği sergiledik.