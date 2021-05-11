Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları, Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşma öncesi unutulmadı. İstanbul Ülker Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde her iki takımda sahaya Filistin'e destek amacı taşıyan tişörtlerle çıktı. Tişörtlerde, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto eden sloganların yer aldığı görüldü.