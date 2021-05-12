Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Sırasını korurken, şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe, olmazsa olmaz maçta Sivas’ı misafir etti. Emre Belözoğlu yönetiminde kaybetmeyen, kazanmaya mahkum sarı lacivertliler, 17 maçta sezonun en uzun yenilmezlik serisini yakalayan kırmızı beyazlılar karşısına bir kulakları da İnönü’de çıktı. Sivas ise önemli eksiklerine rağmen Avrupa umuduyla beşincilik kovalamaktan vazgeçmek niyetinde değildi. Maça iyi başlayan Fenerbahçe, istediğini alana Sivas oldu.

Son dakika şoku

Henüz 3. dakikada gole yaklaşan İrfan Can’ın 8’de sakatlanarak yerini Mert Hakan’a bırakması, sanki işlerin Fenerbahçe açısından ters gideceğinin işaretiydi. 19’da savunma arkasında sarkan Kayode’nin şutunda yan direğe çarparak auta giden topun golün habercisi olduğunu 45+1’de anladık! Karagümrük’ün Beşiktaş karşısında öne geçtiği haberi Kadıköy’de sevinç dalgası oluştururken sarı lacivertliler tempoyu artırdı. Ama Sivas savunması geçit vermedi. Aksine son dakikada Kayode’nin golü şok etkisi yaptı.

Her şeyi kaybetti

İkinci yarıya Szalai-Gustavo değişikliğiyle başlayan Fenerbahçe, 47’de beraberliğe çok yaklaştı. Ama Ali Şaşal’ın eldivenlerinde eriyen top, sadece 1 dakika sonra Tisserand’ın başlatıp Gustavo’nun devam ettirdiği hata silsilesinde Hakan Arslan’ın kafasıyla Fenerbahçe ağlarına gitti: 2-0. Emre Belözoğlu’nun Ozan ve Pelkas’ın yerine Osayi ile Cisse’yi sürmesi beklenen etkiyi yapamadı. Cisse uzatmada golünü attı ama Fenerbahçe hem maçı hem şampiyonluk umudunu hem de ikinciliği kaybetti.

Bize yakışmadı sorumlu benim

Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile ilk yenilgisini alırken genç teknik adam skoru kendilerine yakıştıramadı. “Çok fazla söz yok” diyen Belözoğlu “8 maçlık inanmış ve bunu sonuna kadar kovalayacağını gösteren bir takım vardı. Bugün (dün) bize yakışmadı net. Şampiyonluk maçında daha fazlasını isteyebilirdik” dedi.

Şampiyon olabilirdik

Eleştirileri üstüne aldığını belirten Belözoğlu “Sorumluluk benim, motivasyon sağlaması gereken kişi benim. Tabii üç günde iki maç oynamak da bizi etkiledi. Şansımızı sezonun son maçına taşıyabilseydik, kesinlikle şampiyon olabileceğimize inanıyordum. Başarısızlıkta da sorumluluk benim net bir şekilde. Bunu da herkesin bilmesini isterim” dedi.