Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Sekiz puan geriden

Fatih Terim farkını yine gösteriyor... Galatasaray’da sekiz şampiyonluğu bulunan ‘mayıslar bizimdir’ sloganını uygulamalı olarak defalarca gösteren Terim bir yenisini daha göstermek üzere. Önce elindeki avantajı kaybeden ardından liderin sekiz puan gerisine düşmesinin ardından başkanı tarafından inanılmayan, taraftar grubu tarafından desteği çekilen tecrübeli teknik adam farkını ortaya koydu. Denizlispor deplasmanında farklı kazanan sarı kırmızılılar cumartesi günkü sezon finali öncesi psikolojik üstünlüğü eline aldı.

Takımını kutladı

Ki aynı Terim Kartal’ın şampiyon ilan ettiği dönemde “Matematiksel şansımız devam ettikçe son ana kadar pes etmeyeceğiz’’ demişti. Ve şimdi puanlar eşitlendi. Fatih Hoca, Denizli galibiyeti sonrası da takıma net konuştu: Ben hiçbir zaman inanmadığım bir şeyi size söylemedim. Siz de inanınca, aslan gibi oynayınca geldiğimiz nokta ortada. Artık son bir 90 dakikamız kaldı. İpleri elimize aldık. Bugüne kadar olduğu gibi, rakiplerimizin maçına değil kendi oyunumuza odaklanacağız ve yine inanıyorum ki iyi bir sonuçla arzuladığımız, uğruna savaştığımız şampiyonluğa ulaşacağız. Size sonuna kadar güveniyorum.

ARDA’YA GÖRE:

Fenerbahçe 3-4 yıl kaybetti

Galatasaray Kaptanı Arda Turan, eşinin sosyal medya hesabına yaptığı açıklamada “2008 yılında şampiyon olarak Fenerbahçe'nin hızını kestik. Alex'ler, Deivid'ler, Anelka'lar geldi. Benim de önderliğimdeki o grup Fenerbahçe'yi çok iyi durdurduk. Oradaki 1 yıl rakibinizin 3-4 sene kaybetmesine neden oldu" dedi. Bu arada Arda Turan Denizli dönüşü evin anahtarlarını tesislerde unuttuğu için arabada sabahladı.

İŞİ SIKI TUTUYOR

Terim’den mini kamp

Son düzlüğe rakibi Beşiktaş ile aynı puanda giren Galatasaray’da, Fatih Terim Malatya maçı öncesi özel önlem almaya karar verdi. Tecrübeli teknik adam daha önceki yıllarda büyük maçlardan önce yaptığı kamp uygulamasını hayata geçirecek. Bu akşam Florya’da yapılacak antrenmanın ardından oyuncularını iki günlük mini bir kampa alınacak.

GERİ DÖNÜŞLERİN HASTASI

Terim bunu hep yapıyor!

Türk futboluna başarılıyla damga vuran Fatih Terim için eski başkanı Faruk Süren ‘Denize düşse cebinden balık çıkar’ sözünü hatırlamayan yoktur. Ve o Terim şimdi yeni bir tarih yazmanın eşiğinde. Fatih Hoca geçmişte de finallerin adamı olduğunu göstermişti. İşte o geri dönüşler; 2015’te millî takımın başında diğer altı maçtaki ihtimal gerçekleşti Euro 2016 vizesi aldık. İki sezon önce Başakşehir ile yarışırken 8’de kapanır 18’de dedi ve kapandı. Son olarak da Aslan’ın önünde olan Beşiktaş ve F.Bahçe’nin yenilmesi gerekiyordu yenildi.