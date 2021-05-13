Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Turdan nereye

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son düzlüğe girildi. İki hafta önce Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluk turu atmanın hesaplarını yapan Beşiktaş'ta şu an travmatik bir endişe var. Fatih Karagümrük karşısında sahasında şok bir yenilgi yaşayan siyah beyazlılarla, Galatasaray'ın puanları eşitlendi. Son maçta iki takımın da kazanması durumunda şampiyon olacak takım genel averaj dikkate alınarak belirlenecek. Siyah beyazlılar şu an Galatasaray'dan iki averaj önde olsa da rakibiyle geçmişte yaşananlar unutulmuş değil.

8-0 unutulmadı

Türk futbolunun en çok konuşulan sezonu 1992-93'te Beşiktaş ile Galatasaray arasında kıyasıya bir rekabet olmuştu. İki takımında 66 puanla bitirdiği ligin şampiyonluğunu averaj üstünlüğü belirledi. Galatasaray sezon sonunda Beşiktaş'a 8 averaj farkı (A.Gücü 8-0) atarak ligi şampiyon tamamladı. Ve Aslan’ın rakibi Yeni Malatyaspor'la olan bir travma daha. 1986-87 sezonunda yine Beşiktaş ve Galatasaray şampiyonluk için çekişmiş Kartal son haftalara zirvede girerken Malatyaspor'a mağlup olunca önce liderliği, ardından da şampiyonluğu kaybetmişti.

OMZU ÇIKMIŞTI

Ljajic son maçta yok

Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan Âdem Ljajic'ten kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Âdem Ljajic’in sağ omzunun çıktığı tespit edilmiş, sağlık ekibimizce yapılan ilk müdahale neticesinde omuz eklem yerine oturtulmuştur" denildi. Tedavisine devam edilen Boşnak yıldızın Göztepe maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

GERGİNLİK YAŞANMIŞTI

Aboubakar ve Cenk Tosun PFDK'lık oldu

Karagümrük maçı sonrası soyunma odası koridorlarında yaşanan gerginlik sebebiyle Beşiktaşlı Cenk Tosun ve Aboubakar tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Temsilci raporlarını alan TFF Hukuk Muşavirliği yayıncı kuruluştan görüntüleri istedi. İki futbolcu sportmenliğe aykırı hareketten sevk alırken Roco'ya küfür ettiği iddia edilen Cenk için ayrıca hakaretten de işlem uygulandı.