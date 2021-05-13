Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020-2021 sezonu Süper Lig 42. hafta maç programlarında saatler değişti. Yalnızca, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un oynayacağı maçların saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Diğer müsabakaların saat 18.00'de oynanacağı öğrenildi.

42. haftanın yeni saatleri şöyle:

18.00: MKE Ankaragücü - Alanyaspor

18.00: DG Sivasspor - Kasımpaşa

18.00: Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir

18.00: Hatayspor - Gaziantep FK

18.00: Fatih Karagümrük - Denizlispor

18.00: Antalyaspor - Konyaspor

20.30: Trabzonspor - Gençlerbirliği

20.30: Göztepe - Beşiktaş

20.30: Kayserispor - Fenerbahçe

20.30: Galatasaray - Yeni Malatyaspor