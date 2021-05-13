2020-2021 sezonu Süper Lig 42. hafta maç programlarında saatler değişti. Yalnızca, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un oynayacağı maçların saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Diğer müsabakaların saat 18.00'de oynanacağı öğrenildi.
42. haftanın yeni saatleri şöyle:
18.00: MKE Ankaragücü - Alanyaspor
18.00: DG Sivasspor - Kasımpaşa
18.00: Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir
18.00: Hatayspor - Gaziantep FK
18.00: Fatih Karagümrük - Denizlispor
18.00: Antalyaspor - Konyaspor
20.30: Trabzonspor - Gençlerbirliği
20.30: Göztepe - Beşiktaş
20.30: Kayserispor - Fenerbahçe
20.30: Galatasaray - Yeni Malatyaspor