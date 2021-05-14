Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

La Liga'nın 36. haftasında deplasmanda Granada'yı 4-1 mağlup eden Real Madrid, zirve takibini sürdürdü. İlk yarıyı Luka Modric ve Rodyrgo Goes'in golleriyle 2-0 önde kapatan Real Madrid, ikinci yarıda ev sahibi takımın golüne engel olmadı.

71. dakikada farkı 1'e indiren Molina'ya cevap 4 dakika sonra Odriozola ve Benzema'dan geldi. 4-1'lik net galibiyetle La Liga'da puanını 78'e çıkaran Real Madrid, Barcelona'nın Levante deplasmanında 2 puan bıraktığı haftada, 80 puanla lider bulunan Atletico Madrid'in ardından ikinci sıraya yükseldi.

Ligin bitimine iki hafta kala, 16 Mayıs pazar günü sahasında Osasuna'yı ağırlayacak olan Atletico Madrid galip gelip, Real Madrid de Athletic Bilbao deplasmanında puan kaybederse şampiyon olacak.

Diğer yandan Real Madrid'de bu sezon 22'si ligde olmak üzere toplam 29 golü bulunan Benzema, sadece 2011-2012 (32) ve 2018-2019 (30) sezonlarında daha fazla gol attı. Fransız futbolcu, La Liga'daki gol krallığı yarışında Barcelonalı Lionel Messi'nin (29 gol) ardından 2. sırada bulunuyor.