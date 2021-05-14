Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs gölgesinde başlayan ve seyircisiz devam eden futbol ligleri, büyük heyecana sahne oluyor. Avrupa'nın 5 büyük liginin 3'ünde şampiyon, haftalar öncesinden ilan edilirken, diğer 2 ligde mutlu sona ulaşan takımlar henüz netlik kazanmadı.

SEYİRCİSİZ HEYECAN

Pandemi koşulları sebebiyle 2020 yılının Şubat-Mart aylarından itibaren maçları zorunlu olarak seyircisiz oynama kararı alan kulüpler, büyük bir ekonomik kazançtan da mahrum kaldı. Maçları boş tribünler önünde oynayan kulüpler, maç günü gelirlerinden, dolayısıyla büyük bir ekonomik gelirden olmuş oldu.

SERİE A

Serie A’da 34. haftada oynanan İnter-Crotone maçında ilan edildi. Conte'nin öğrencileri deplasmanda 2-0 galip gelerek puanını 82 yapmış ve en yakın takipçisi Atalanta'nın Sassuolo ile deplasmanda 1-1 berabere kalmasıyla ligin bitimine 4 hafta kala matematiksel olarak şampiyonluğu garantilemişti.

Inter bu sonuçla, 11 yıl aradan sonra ligde zafere ulaştı ve tarihinin 19. şampiyonluğunu kazandı.

Bu şampiyonluk ile Serie A'da son 9 sezondur şampiyonluk yaşayan Juventus'un serisi son bulmuş oldu.

PREMİER LİG

İngiltere Premier Lig'de şampiyon, Mancherster United ile Leicester City arasında oynanan mücadelede belli oldu.

80 puanlı Manchester City, Manchester United - Leicester City mücadelesinden çıkacak sonuca göre şampiyonluğunu ilan edecekti. Manchester United, kendi evinde oynadığı karşılaşmayı 2-1 kaybetmesi üzerine ezeli rakibi Manchester City, en yakın rakibiyle arasındaki puan farkı 10'da kalınca, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

LA LİGA

La Liga'nın 36. haftasında şampiyonluk yarışı 4 takım arasında devam ediyor. Real Madrid, deplasmanda Granada'yı 4-1 mağlup ederek bitime iki hafta kala 2. sıraya yerleşti ve lider Atletico Madrid'le aralarındaki puan farkını 2'ye indirerek amansız takibini sürdürdü.

Ateltico Madrid'in 80 puanla liderliği devam ederken, 2. sırada bulunan Real Madrid'in 78, 3. olan Barcelona'nın 76 puanı buluyor. Şampiyonluk şansı zora giren 4. Sevilla'nın da 74 puanı bulunuyor.

BUNDESLİGA

Bundesliga'da Bayern Münih, 2020-2021 sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğa ulaştı. Leipzig'in deplasmanda Borussia Dortmund'a 3-2 yenilmesiyle kendi maçını oynamadan şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih, Mönchengladbach ile oynayacağı maça şampiyon olarak çıktı.

Konuk ettiği Borussia Mönchengladbach'ı 6-0'la geçen Bavyera ekibi, üst üste 9'uncu ve toplamda 31'inci şampiyonluğunu ilan etti.

LİGUE 1

Fransa Ligue 1'de 3 Türk oyuncusu bulunan Lille, adım adım şampiyonluğa yürüyor.

Milli oyuncu Burak Yılmaz'ın iki gol attığı maçta Lille, konuk olduğu Lens'i 3-0'la geçerek liderliğini sürdürdü.

Takipçilerinden Paris Saint-Germain, deplasmanda Rennes ile 1-1 berabere kalınca Lille ile arasındaki puan farkı 3'e çıkmış oldu.

Ligue 1'in bitimine iki hafta kala Lille 79 puanla liderliğine devam ederken, en yakın takipçisi PSG 76, Monaco 74 ve Oympique Lyon 73 puanda bulunuyor.