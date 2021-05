Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Tarihî sezonda Beşiktaş tarihî bir şampiyonluk elde etti. Zafer için sahaya çıkan Beşiktaş maça büyük bir iştahla başladı. İlk düdükle birlikte rakip kaleye yüklendikçe yüklenen siyah beyazlılar golü de erken buldu. Üzerindeki büyük stresi erkenden atmayı başaran siyah beyazlılar şampiyonluğu şansa bırakmamak için averajı artırmak amacıyla yüklenmeye devam etti. Bu anlarda Göztepe'nin bir şutu direkte patladı. Beşiktaş'ın sevinci çok uzun sürmeyip maça eşitlik gelince yürekler hoplamaya başladı.

Tarihî başarı

İstanbul'dan gelen Galatasaray'ın öne geçmesinin haberi siyah beyazlıları hırslandırdı. Ghezzal'ın penaltı golüyle öne geçen Beşiktaş son 20 dakika öncesi şampiyonluk için bütün ipleri eline aldı. Kalan anlarda gözler sahada kulaklar İstanbul'daydı. Siyah beyazlılar hata yapmadı, çok büyük sıkıntılar ve kısıtlı kadro şartlarına rağmen sezonun şampiyonu olarak taraftarlarını gururlandırdı. Sahada gözyaşları ve sevinç çığlıkları birbirine karıştı.

ERSİN: TARAFTARA HEDİYE

Bu bizim için bir hayaldi

Siyah beyazlı file bekçisi Ersin, "Çok mutluyum. Altyapıdan çıkıp şampiyon olmak çok güzel bir duygu. Bunların hepsi hayaldi. Deplasmanda son maç, son dakikalarda şampiyonluk. İnşallah devamını getiririz. Bu şampiyonluk bütün taraftarlarımıza hediyemiz olsun" sözlerini kullandı.

OZZY: Bir bütün olduk

Oğuzhan'dan hat trick!

Oğuzhan Özyakup, "Benim 3. şampiyonluğum. Çok mutluyum. Bütün sezonlardan farklı oldu. Rakipleri de tebrik etmek istiyorum. Biz kendimizi zora soktuk ama kazandık. Hep beraber takım olarak bir bütündük. Birbirimizi yalnız bırakmayacağımıza söz verdik” dedi.

LARIN: ÇOK MUTLUYUM

Hayatımdaki en iyi his

∂ Dünkü zaferde yaptırdığı penaltıyla payı olan Beşiktaşlı Cyle Larin, "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok mutluyum. Bunu bu şekilde kutluyoruz. Ben her zaman şampiyon olmayı istedim Beşiktaş'ta. Bu şu ana kadar hayatımdaki en iyi his! Hayatımda oynadığım en iyi takım Beşiktaş!" sözlerini kullandı.

SERGEN AĞLADI

Kariyerinde ilk

Maçın ardından büyük sevinç yaşanırken, teknik adamlık kariyerindeki ilk şampiyonluğu siyah-beyazlı takımla tadan Sergen Yalçın ağladı. Karşılaşma biter bitmez sahaya giren Sergen Hoca, tek tek futbolcularına sarılırken gözyaşlarına hakim olamadı. Yalçın, "Türk futbolunun en zor sezonuydu. Herkese şampiyonluk hayırlı uğurlu olsun. Allah bize nasip etti" sözlerini kullandı.

Asla vazgeçmedik

"Tüm Beşiktaş camiasına armağan olsun. Sezon boyunca onları tribünde göremedik ama onları hissettik" diyen Sergen Hoca, "Bütün başarı oyuncularımın. Haftalardır oyuna sokacak oyuncumuz yok. Haftalardır bunun sıkıntısını yaşıyoruz ama oyuncularımdan Allah razı olsun. Asla vazgeçmedik. Ne mücadeleden, ne savaştan. Başkanımız Ahmet Çebi bize büyük destek verdi" şeklinde konuştu.

RACHID GHEZZAL:

Beşiktaş'la devam edeceğim

∂ Sezonun flaş ismi Rachid Ghezzal dün de şampiyonluğu getiren golü attı. Yıldız futbolcu 90 dakika sonrası, "Başından sonuna kadar zordu. Çok hak ettik şampiyonluğu. Taraftarlara çok teşekkürler. İnşallah Beşiktaş'ta devam edeceğim!” açıklaması yaptı.

GENÇ YILDIZ RIDVAN

Bu emsalsiz bir duygu

∂ Beşiktaş'ın 19 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz müsabakanın ardından gözyaşlarına boğuldu. Genç oyuncu takım arkadaşlarıyla mutlu sonu doyasıya kutlarken, "12 yıldır bu kulüpteyim, beni yetiştiren herkesten Allah razı olsun. Bu emsalsiz bir duygu" açıklaması yaptı.

ATIBA: BİZE İNANMADILAR

En güzel şampiyonluk

∂ Beşiktaş'ın eskimeyen yıldızı Atiba, "Belki de yaşadığım en güzel şampiyonluk. Bu şampiyonluğu çok bekledik. Bize inanmayanlar oldu ama böyle olması daha da keyifli oldu" şeklinde konuştu. Bu arada Atiba üç şampiyonlukla yabancılar içinde Alex de Souza'yı yakaladı.