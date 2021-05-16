Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de 2020-2021 sezonu geride kalırken Türkiye Futbol Federasyonu, sezona ilişkin istatistikleri açıkladı.

EN ÇOK ATAN BEŞİKTAŞ, EN AZ YİYEN GALATASARAY

118 yıllık tarihinde 16. şampiyonluğunu kazanan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde mutlu sona ulaşmayı bildi. Sarı-kırmızılılar ile birlikte 84'er puan toplayan siyah-beyazlılar, "+1 averaj"la sezonu şampiyon tamamladı. Sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, şampiyon Beşiktaş ve ikinci Galatasaray'ın 2 puan ardında üçüncü sırada yer buldu.

Sezon genelinde bol gollü maçlarla ön plana çıkan Beşiktaş, sezonu 89 golle en fazla gol atan takım olarak tamamlarken, Galatasaray, sezonun 36 golle en az gol yiyen takımı oldu.

En az gol atan takım 35 golle Kayserispor, en fazla gol yiyen takım ise 77 kez gole engel olamayan Denizlispor oldu.

Kartal şampiyon Görülmemiş bir yarışa sahne olan Süper Lig'de mutlu sona Galatasaray'ı averaj farkıyla geçen siyah beyazlılar uzandı. Vida ile öne geçen Sergen Yalçın'ın takımı Alpaslan'ın golüyle korku tüneline girse de, sezonun flaş ismi Ghezzal penaltıdan zaferi ilan etti

EN ÇOK FORMA GİYEN SKUBİC

Ligin en çok forma giyen ismi Konyasporlu Skubic, 40 maçın 39’unda oynama başarısı göstererek 3 bin 433 dakika sahada kaldı. Süper Lig'in tecrübeli sağ bekini, Gaziantep FK’nın kalecisi Günay Güvenç ve Trabzonspor file bekçisi Uğurcan Çakır takip etti. 2 kaleci, formalarını toplamda 38 maçta 3 bin 420'şer dakika terletti.

Kartal İzmir'de şampiyonluğa uçtu Süper Lig’de tarihi gecede yarışan takımlardan Beşiktaş galip gelerek averaj avantajı ile 2020-2021 sezonun şampiyonu oldu

İÇERİDE KARAKARTAL, DIŞARIDA FENER VE CİMBOM

Bu sezon oynanan maçlarda iç saha takımları toplamda 173 galibiyet alırken, evinde en çok kazanan ekip 14 galibiyetle Beşiktaş, sahasında en az galip gelen takım ise 2 maç kazanan BB Erzurumspor oldu. Süper Lig’deki maçlarda deplasmanda alınan galibiyet sayısı ise 129 oldu. Dış sahada 14’er galibiyet elde eden Fenerbahçe ve Galatasaray, bu alanda zirvede yer aldı.

Beşiktaş, yerli teknik adamlarla 4. kez şampiyonluğa ulaştı Beşiktaş, son dönemlerde yerli teknik adamlar yönetiminde daha başarılı olmaya başladı. Son 4 kupasını Mustafa Denizli, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın yönetiminde aldı.

GOL KRALI BOUPENDZA, ASİST KRALI GHEZZAL

Hatayspor’un forveti Boupendza, bu sezon ligde attığı 21 golle krallık yarışını zirvede tamamladı. Boupendza’yı takım arkadaşı Diouf ve Beşiktaş’ın Kanadalı oyuncusu Cyle Larin, 19'ar golle takip etti.

Ligde en fazla asist yapan oyuncu Beşiktaş’ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal oldu. Takım arkadaşlarına 17 kez gollük pas veren Ghezzal'ı, 13 asistle Sivassporlu Gradel takip etti.

Süper Lig'de şampiyon belli oldu Süper Lig'in 42. haftasında şampiyon belli oldu. Süper Lig’de tarihi gecede yarışan takımlardan Beşiktaş galip gelerek averaj avantajı ile 2020-2021 sezonun şampiyonu oldu

EN ÇOK GOL 64. DAKİKADA

Bu sezon Süper Lig’de oynanan maçlarda en çok gol 64. dakikada kaydedildi.

Oynanan karşılaşmalarda 64. dakikalarda 20 gol kaydedilirken, en az gol maçların 1. dakikasında atıldı. Ligde oynanan maçlarda 1. dakikalarda toplam 3 gol kaydedildi. 90 dakikanın ardından oynanan uzatma anlarında 85 gol atılırken, ilk yarıların uzatma anlarında 50 kez fileler havalandı.

EN ÇOK KIZARAN ANTALYASPOR

Süper Lig’in kart raporunda Antalyaspor, gördüğü 11 kırmızı kartla ligde en fazla eksik kalan takım oldu. Akdeniz ekibi toplamda 86 sarı kart gördü.

Ligde en fazla sarı kart gören ekip 102 sarı kartla Ankaragücü, ligin ez az kırmızı kart gören takımı ise Konyaspor oldu. Yeşil-beyazlı ekibe bu sezon yalnızca 1 kırmızı kart çıktı.