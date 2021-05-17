Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Lille, Saint-Etienne ile 0-0 berabere kaldı. PSG'nin hata yapmadığı haftada, şampiyonu son maç belirleyecek. Lille'de milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı 77. dakikada oyuna dahil oldu. Yusuf'un bir topu direkten dönerken Lille evinde 2 puan bırakarak PSG ile puan farkı açma şansını kaçırdı.

PSG HATA YAPMADI

Lille'in en yakın takipçisi Paris Saint-Germain (PSG) evinde Reims'i 4-0 yendi. PSG'nin gollerini 13. dakikada penaltıdan Neymar, 24. dakikada Kylian Mbappe, 68. dakikada Marquinhos ve 89. dakikada Kean attı. Bu sonuçlarla Lille puanını 80'e yükseltirken liderliğini sürdürdü ancak PSG puan farkını 1'e düşürdü. Paris ekibi puanını 79'a yükseltti.

Lille bu sezon kalan son lig maçını kazanması halinde Ligue 1'de 10 yıl sonra şampiyonluk kupasını müzesine götürecek.