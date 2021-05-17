Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi 37. haftada da devam etti.

Lider Lille, Pierre Mauroy Stadı'nda konuk ettiği Saint-Etienne ile 0-0 berabere kaldı.

YUSUF GİRDİ, LİLLE HAREKETLENDİ

90 dakika boyunca istediklerini sahaya yansıtamayan Lille, ilk yarıda Araujo'yla gole çok yaklaştı.

77. dakikada Yusuf Yazıcı'nın oyuna girmesiyle hareketlenmeye başlayan Lille oyuncuları, sağlı sollu ortalarla gol aradı.

Milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı'nın 90. dakikada kullandığı frikik direkten dönerken, 90+1'de Milli Takım kaptanı Burak Yılmaz'ın şutu çizgiden çıkarıldı.

Bu sonuçla birlikte puanını 80'e yükselten Lille, son haftaya girilirken takipçisi Paris SG'nin 1 puan önünde avantajlı konumda bulunuyor.

ŞAMPİYON SON HAFTA BELLİ OLACAK

Lille'in en yakın takipçisi Paris Saint-Germain (PSG), evinde Reims'i 13. dakikada penaltıdan Neymar, 24. dakikada Kylian Mbappe, 68. dakikada Marquinhos ve 89. dakikada Kean'in attığı gollerle 4-0 yendi.

Reims, Abdelhamid'in 11. dakikada kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Paris SG, Lille ile arasındaki puan farkını 1'e indirerek şampiyonluk ümitlerini son haftaya taşıdı.

Ligin diğer karşılaşmalarında Monaco evinde Rennes'i 2-1, Lyon da deplasmanda Nimes'i 5-2 mağlup etti.

Monaco puanını 77'ye ve Lyon 76'ya yükseltirken, iki takım sırasıyla 3. ve 4. sırada kaldı.

ŞAMPİYON SON HAFTADA BELLİ OLACAK

Lille bu sezon kalan son lig maçını kazanması halinde Ligue 1'de 10 yıl sonra şampiyonluk kupasını müzesine götürecek.

Angers deplasmına çıkacak olan Lille, kazanması halinde Paris SG maçının skoruna bakmasızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Öte yandan Paris SG, son haftada kümede kalma mücadelesi veren Brest'e konuk olacak.

PSG kazanıp, Lille'den gelecek bir puan kaybını bekleyecek.

KİM, NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Ligue 1'de şampiyonun belirleneceği son hafta maçlarından önce şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı.

Lille kazanması halinde, Paris SG maçındaki skora bakmaksızın şampiyon olacak.

PSG kazanır, Lille de kazanırsa şampiyon Lille olacak.

PSG berabere kalır, Lille kazanır veya berabere kalırsa şampiyonluğa yine Lille ulaşacak.

PSG kaybederse, Lille kaybetse bile şampiyonluğunu ilan edecek.

PSG berabere kalır, Lille kaybederse şampiyon, genel averajı daha iyi olduğu için PSG olacak. (Lille +40, PSG +56)

PSG kazanır, Lille berabere kalır veya kaybederse şampiyonluğu PSG alacak.