Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, ilk etap çalışmaları için yarın Antalya'da toplanmaya başlayacak.

Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilecek kampa, lig ve kupa maçları sona eren oyuncular yarın akşam, diğer oyuncular ise kulüplerinin maçları tamamlandıktan sonra dahil olacak.

Milli takım, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçını 27 Mayıs Perşembe günü Azerbaycan ile oynayacak. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

31 Mayıs'ta Kuzey İrlanda ile oynanacağı duyurulan karşılaşma ise rakip ekibin seyahat kısıtlaması nedeniyle Türkiye'ye gelemeyecek olmasından dolayı iptal edildi.

Ay-yıldızlı ekip, aynı tarihte bir başka rakiple özel maç yapacak. Yeni rakibin kim olacağı ise yapılacak görüşmelerin ardından açıklanacak.

Millilerin Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek.

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesinde Antalya'da gerçekleşecek kampın 30 kişilik geniş kadrosunu açıkladı.

ALMANYA KAMPI 2 HAZİRAN'DA

Milli takım, 2 Haziran'da ikinci etap kamp çalışmaları için Antalya'dan Almanya'ya hareket edecek.

Almanya'nın Harsewinkel kasabasında kampa girecek milliler, 3 Haziran'da EURO 2020 öncesin son hazırlık maçında Moldova ile Paderborn Stadı'nda TSİ 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlılar, Almanya kampını tamamladıktan sonra EURO 2020 maçları için 10 Haziran'da Roma'ya hareket ederek kampa girecek.

BÜYÜK HEYECAN 11 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Turnuvada A Grubu'nda mücadele edecek milli takım, 11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile turnuvanın açılış karşılaşmasına çıkacak.

Gruptaki diğer karşılaşmalar için 12 Haziran'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek Milli Takım, 16 Haziran'da Galler, 20 Haziran'da ise İsviçre ile karşılaşacak.

Bakü Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliğinde oynanacak iki müsabaka da TSİ 19.00'da başlayacak.

GRUPTAN ÇIKILIRSA ROTA ALMANYA

Milli takım, gruptan çıkması durumunda 21 Haziran'dan itibaren tekrar Almanya'da kampa girecek ve oluşacak müsabaka takvimine göre hareket edecek.

A Milli Futbol Takımı, gruptan çıktığı takdirde son 16 turu maçını 26 ile 29 Haziran tarihleri arasında Londra, Amsterdam, Sevilla, Bükreş veya Glasgow'da oynayacak.

Çeyrek final müsabakaları, 2-3 Temmuz'da Münih, Bakü, Saint Petersburg ve Roma'da yapılacak. Londra'nın ev sahipliği yapacağı yarı finaller 6-7 Temmuz, final ise 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek.