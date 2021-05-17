Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonluk yarışının son haftaya kadar sürdüğü Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'de bu sezon 35 farklı futbolcu forma giydi. Milli kaleci Altay Bayındır, bu futbolcular arasında en fazla süreyi alan isim oldu. Tamamı ilk 11'de olmak üzere 33 maçta forma giyen genç kaleci, toplam 2970 dakika sahada kaldı.

Altay Bayındır'ı takip eden isim Ozan Tufan oldu. Ligdeki 40 maçın 37'sinde formasını terleten Ozan, bu sezon toplamda 2711 dakika görev aldı.

Bu iki ismi takip eden futbolcu ise Caner Erkin oldu. Tecrübeli futbolcu, 34 maçta 2700 dakika forma giydi.

12 GOLLE ZİRVEDEKİ İSİM VALENCİA

Bu sezon forvet hattında sıkıntı çeken Fenerbahçe'nin en golcü ismi Enner Valencia oldu. 31 yaşındaki golcü, 34 maçta görev aldı ve 12 gol kaydetti. Valencia'yı 7 golle Dimitris Pelkas izledi.

EN HIRÇIN SERDAR AZİZ

Fenerbahçeli futbolcular bu sezon 4 kez kırmızı, 78 kez de sarı kartla cezalandırılırken kırmızı kart gören oyuncular Serdar Aziz, Lemos, Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş oldu.

Serdar Aziz, 1 kırmızı ve 7 sarı kartla takımın en hırçın ismi olurken Caner Erkin de 8 sarı kartla dikkati çekti.