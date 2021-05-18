Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’deki ilk dönemi hayal kırıklıkları içinde geçen Başkan Ali Koç, seçime çok iddialı girecek. Perşembe günü saat 15.00’te Saracoğlu’nda düzenleyeceği basın toplantısıyla adaylığını açıklayacak olan Koç, yönetim kurulunu baştan aşağı yenileyecek. Göreve geldiği ilk günden beri “Zayıf yönetim” eleştirilerine maruz kalan Koç’un eli Metin Şen, Semih Özsoy, Belgin Aral ve Esra Nazlı Ercan’ın istifalarıyla zayıflamıştı. Burhan Karaçam ve Şaban Erdikler’in de uzun süredir yönetim kurulu toplantılarına katılmaması iç sıkıntıların dışa vurumu olarak yorumlanıyordu.

AYDINLAR VE AKIN

Bütün baskılara rağmen yönetim kurulunda değişikliğe yanaşmayan Başkan Ali Koç’un seçim listesinde, Erol Bilecik, Sevil Zeynep Becan, Ömer Okan, Ozan Korman Tarman, Tankut Turnagoğlu, İlker Dinçay ve Turhan Şahin gibi önemli isimlere yer vermeyeceği öğrenildi. Koç’un listesine Ruşen Çakır, Sina Afra ve Mehmet Dereli’nin yanı sıra Aziz Yıldırım döneminde görev yapan Ömer Temelli, Metin Doğan ve Raif Dinçkök’ü de dâhil edeceği belirtildi. Ancak asıl bombalar Mehmet Ali Aydınlar ile Hamdi Akın. Koç’u bu iki dev isme teklif götürdüğü iddia ediliyor.

CAULKER'LA SÖZLEŞTİLER

Fenerbahçe’nin ilk transfer hamlesi yılların kanayan yarası stopere olacak. Son dönemde bu bölgeye yapılan takviyelerden Szalai hariç yüzü gülmeyen sarı lacivertliler, Alanya’yla sözleşmesi sona erecek Caulker ile prensip anlaşmasına vardı. Yirmi dokuz yaşındaki İngiliz stoperin menajeriyle ücret pazarlığı sürüyor. Lemos, Sadık ve Tisserand’la yollar ayrılıyor.

18'LİK GOLCÜ

Fenerbahçe, altyapıdan yetişen ve Kuzey Makedonya U19 takımında da oynayan 18 yaşındaki golcü Arda Okan Kurtalan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Ali Koç'un tebrik ettiği futbolcu Instagram hesabından, "Çocukluğumdan bu yana hayalini kurduğum bu anın tarifsiz gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum" dedi.