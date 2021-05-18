Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Faruk Ünal

Zorbay Küçük, sakatlığı sebebiyle 22. haftaya kadar sahada görev alamamıştı. MHK'nın Zorbay Küçük'ü sözleşme kadrosuna dâhil etmesi beklenirken ağır bir Covid-19 vakası geçiren ve barajın altında kalan Volkan Bayarslan için henüz karar verilmiş değil.

AYDINUS DÜDÜĞÜ ASTI

Geride bıraktığımız sezondan yeni sezonda düdük çalmayacak şimdilik tek isim Fırat Aydınus. Tecrübeli hakem yaş haddinden düdüğünü asarak emekli oldu. Süper Lig’de performans sebebiyle 15 maça çıkamayan yani baraj altında kalan hakem sayısı ise dokuz oldu. Bu isimler; Mustafa Öğretmenoğlu, Koray Gençerler, Mert Güzenge, Ramazan Keleş, Sarper Barış Saka, Serkan Tokat, Burak Şeker, Turgut Doman ve Yasin Kol.