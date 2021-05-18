Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligue 1'de bitime bir hafta kala liderliğini sürdüren ve şampiyonluk şansını son haftaya taşıyan Lille'de milli futbolcumuz Burak Yılmaz takıma liderlik etmeye devam ediyor.

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Fransız Canal + Televizyonu, Lille ile St. Etienne arasında oynanan ve 0-0 tamamlanan maç sonrası koridor görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde Burak Yılmaz, Saint Etienne beraberliğinin ardından takım arkadaşlarını "Endişelenmeyin, gelecek hafta biz şampiyon olacağız! Göreceğiz, göreceksiniz. Biz şampiyon olacağız, herkese karşı biz olacağız!" sözleriyle motive etti.

Fransız kulübü sosyal medya üzerinden de Burak Yılmaz'ın görüntülerini paylaştı.

Burak Yılmaz'dan maç sonu takım arkadaşlarına: Şampiyon olacağız

KİM, NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Ligue 1'de şampiyonun belirleneceği son hafta maçlarından önce şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı.

Lille kazanması halinde, Paris SG maçındaki skora bakmaksızın şampiyon olacak.

PSG kazanır, Lille de kazanırsa şampiyon Lille olacak.

PSG berabere kalır, Lille kazanır veya berabere kalırsa şampiyonluğa yine Lille ulaşacak.

PSG kaybederse, Lille kaybetse bile şampiyonluğunu ilan edecek.

PSG berabere kalır, Lille kaybederse şampiyon, genel averajı daha iyi olduğu için PSG olacak. (Lille +40, PSG +56)

PSG kazanır, Lille berabere kalır veya kaybederse şampiyonluğu PSG alacak.

Lille şampiyonluk şansını son haftaya bıraktı Fransa Ligue 1'de Lille, evinde ağırladığı Saint-Etienne ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmaya Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ilk 11'de başlarken, Yusuf Yazıcı sonradan oyuna dahil oldu.