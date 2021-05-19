Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe'de son yıllarda değişmeyen iki şey var; sportif başarısızlık ve sil baştan kadrolar. Son üç sezonda tam 52 transfer gerçekleştiren sarı lacivertliler, kupasız geçen bir dönemin ardından yine zorlu bir sürece girecek. Sözleşmesi bitecek Harun ve Oytun'la yolları ayıracak Fenerbahçe, Cisse ile Gökhan'ın da opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Savunmada Tisserand, Lemos, Sadık'la yollar ayrılacak, Novak ve Serdar Aziz'in durumu ise henüz netleşmedi.

15 İSİM DEĞİŞECEK

Kiralıktan dönen Berke'nin takıma katılması ve defans hattındaki hamlelerin gerçekleşmesiyle savunma neredeyse tamamen değişmiş olacak. Hücum hattında da durum farklı değil. Cisse'nin yanı sıra Samatta, Perotti, Thiam, Sinan ve Ferdi yol ayrımında. İstenmeyen Perotti ve Samatta kalmakta ısrarcı. Gustavo'nun gözü ise Fransa'da. Ozan Tufan ise yönetimin transfer bütçesi için satışını düşündüğü isim. Bütün bunlar takımda en az 15 ismin değişmesi anlamına geliyor ki, teknik direktör belirsizliği de sürüyor.

MECBURİ TASARRUF

Fenerbahçe yeni sezonda elini sıkı tutmak zorunda. Bankalar Birliği anlaşması sebebiyle gelirlerinin yüzde 50'si borçlara gidecek sarı lacivertliler sporcu ücretlerinden personel giderlerine her kulvarda kemer sıkacak. Personel sayısı düşürülecek, amatör şubelerde küçülmeye gidilecek.

OSAYİ SAMUEL: BENİM YILIM OLACAK

Devre arasında gelen ancak takıma beklenen katkıyı sağlayamayan Osayi Samuel yeni sezon için iddialı konuştu. "Fenerbahçe gibi büyük bir takımda şampiyonluk dışında hiçbir durum başarı sayılamaz" diyen 23 yaşındaki Nijeryalı, "Umarım yeni sezonda amacımıza ulaşırız. Ben de bunun için çok çalışacağım. Hem benim hem kulüp için çok önemli bir yıl olacak" ifadesinde bulundu.

KONGRE RÖTAR YAPTI

F.Bahçe'nin başkanlık seçimi Kademeli Normalleşme Tedbirleri doğrultusunda güncellendi. 5-6 Haziran'da gerçekleşmesi planlanan genel kurul toplantısı 12-13 Haziran'a alındı.