Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alexander Sörloth, bir önceki sezon fırtına gibi geçmişti ligimizden. 24 golle gol krallığı listesinin tepesindeydi. Doğal olarak da Avrupa'da talipleri çoktu, 22 milyon avroya Leipzig'in yolunu tuttu. Ancak Leipzig macerası çok kötü geçti Norveçlinin. Trabzonspor'daki havayı bir türlü bulamadı. Bundesliga'da sadece beş gol atabildi. Üstelik onu çok isteyen hocası Nagelsmann şimdi Bayern'in başına geçti.

'TAVAN' POLİTİKASI

Sörloth için Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Ferrari'yi sıradan bir otomobil gibi kullandılar. Göndersinler bize, tekrar parlatalım" deyince gözler transfere çevrildi. Ancak bu transfer artık neredeyse hayal. Zira Sörloth'u alacak kulüp 4,5 milyon avroluk ücretini karşılamak zorunda. "Bizde tavan ücret 1,5 milyon avroyu geçmeyecek" diyen Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun üç katı bir maliyete imza atması beklenmiyor.