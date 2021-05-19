Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kıran kırana geçen Süper Lig'de 2020-2021 sezonu ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde şampiyon olarak kapatan Beşiktaş, Vodafone Park'ta düzenlenecek törenle kupasını kaldıracak. Kartal'ın kupa zaferi ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Dolmabahçe'de birlikte kutlanıyor.



Kutlamalara ünlü yağmuru

Kutlamalarda Mustafa Sandal, Murat Boz, Hülya Avşar ve Simge Sağın mini konserler verirken çeşitli gösterilerle 16. şampiyonluk coşkusu yaşanıyor.



Beşiktaş kutlamasını İstiklal Marşı ile başlattı

Süper Lig'de 16. şampiyonluğunu kazanan Beşiktaş'ta kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle saat 19.19'da tüm Türkiye'yle birlikte İstiklal Marşı okundu.



Süper Lig'i zirvede tamamlayarak 16. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, kupasını almak için Boğaz'dan stada geldi.



