Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, dün düzenlediği toplantıyla başkanlığa yeniden aday olduğunu duyurdu. Soru almayan Koç, salonu dolduran gazetecileri hayal kırıklığına uğrattı. "Ben Fenerbahçe'ye almaya değil vermeye geldim. Üç yılın tecrübesiyle ikinci dönemimiz çok daha farklı olacaktır" diyen Başkan Koç "Seçildiğimiz takdirde hatalarımızdan edindiğimiz tecrübelerle güçlü bir Fenerbahçe için sen, ben, o demeden yolumuza umutla ve inançla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yüzde 70 hazır kadro

Pandemi sebebiyle kulüplerin mali açıdan zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Koç "Son 1,5 senede futbolcuları sadece aldığı kupalara göre değerlendirmek haksızlık olur. Futbolda istediğimiz başarıyı yakalayamadık. Onun için diğer sportif branşlardaki başarılar göz ardı ediliyor. Şampiyonluğu kıl payı elimizden kaçırdık. Birkaç dokunuşla yapacağımız ilavelerle gelecek sezon ligin en iddialı takımı olacak. Yüzde 70 hazır bir kadromuz var. Kendimizden emin bir şekilde çalışmalara başlayacağız" diye konuştu.

Sesimiz gür çıkacak

Artık seslerinin daha gür çıkacağını söyleyen Koç "Bizim için farklı bir tavır ortaya koymanın zamanı geldi. Önümüzdeki sezonda mert, dürüst, samimi olmayanlara, manipülasyon yapanlara karşı daha farklı davranacağız. Sadece kuralsızlıklara hayır diyen bir Fenerbahçe olmayacak. Fenerbahçe artık oyunu kuralına göre oynayacak" dedi. İsim vermeden Şekip Mosturoğlu'na seslenen Koç "Bu arkadaşa veya taşeronluk yapanlara açık çağrıda bulunuyorum: İşte sandık burada, gelin aday olun" dedi.

Koç'tan inciler

* "Zaman zaman yapıcı, zaman zaman da haksız eleştiriler aldık. FB TV'de kendi kanalımızda yorumcularımız bizi eleştirdi."

* "Bazı insanlar çok rahat yalan söylüyorlar. Eski yönetim kulübe geldiğimizde devir teslim yapma nezaketini bile göstermedi."

* "Fazlasıyla imtihana girdik. Fenerbahçe için her türlü mücadeleyi yapmaya hazırız. İnşallah bir dönem daha seçiliriz."

Zamanı gelince bunu açıklarız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, adaylığını açıkladığı toplantısı sonrasında gazeteciler teknik direktör konusunu sordu. Koç, "Zamanı gelince açıklayacağım. Size endeksli bir hayatımız yok. Hazır olduğunda açıklayacağız. Sizin sorduğunuz her türlü soruya da elimizden geldiğince cevap vermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

İki dönem lazım demiştim

Başkanlıktaki üç senenin çok çabuk geçtiğini söyleyen Ali Koç "O zaman da iki dönem lazım demiştim. Ben almaya değil Fenerbahçe'ye vermeye geldim. Burada sonsuza kadar kalmayacağım! Aşırı uzun süre kalındığında neler yaşandığını acı bir şekilde tecrübe ettik" diyerek de Aziz Yıldırım'a göndermede bulundu.