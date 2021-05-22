Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, genel kurul öncesi açtı ağzını, yumdu gözünü… Daha önce yazılı açıklama yaparak “Mevcut şartlarda aday olmayı düşünmediğini” söyleyen Cengiz yeniden aday olmayacağını yinelese de Fatih Terim ile devam etmeyeceğini söyledi. Ligin son maçının ardından Fatih Terim’in “Basınla, te-levizyonlarla, TFF ve kurullarıyla, bir de içeriyle uğraştık” sözlerine yönelik Fatih Terim’e ağır bir şekilde yüklenen Cengiz’in 2,5 saate yakın süren basın toplantısında öne çıkan sözleri şöyle:

BU BİR TEST SEÇİMİ

“Tarihe geçmesi açısından yapıyorum bu konuşmayı... Önümüzdeki seçimler test seçimidir. Galatasaray’da bu tercih, bir tercih seçimi olmayacak. Galatasaray kendi kendini test edecek. Galatasaray vefakâr mı, Galatasaray’da aidiyet var mı, Galatasaray takdir mi eder, nankör müdür, teşekkür mü eder? Gece gündüz Galatasaray için çalıştık. Biz mayıs ayı sonuna kadar, beş ay, hemen hemen her hafta UEFA’yla uğraştık. Ben kaç kere gittim unuttum. Arkadaşlarımla yol, konaklama masraflarının hepsini de cebimizden karşıladık. Gelecek başkanlar da cebinden ödesin...

BEN DÜŞMANMIŞIM!

∂ “Ben Fatih Terim’e ‘Bodrum’a, ABD’ye giderken uçak bilet paralarını kulübe ödettiriyor’ diye bir şey demedim, yanlış anlatmışlar… Fatih Terim kendini üst başkan gibi görüyor, biz sadece tedarikçiyiz! Başkan olacaklara şimdiden söylüyorum. Ceplerini hazırlasınlar. Hem yargıç hem savcı hem de basın sözcüsü olur hüküm verirseniz olmaz. Yahu aç bir sor. Arama yok, hüküm var. Ben olduğum sürece asla sözleşme uzatmam. Ben onun düşmanıymışım. Tek şartım var Fatih Terim çıkar özür dilerse o zaman görüşebiliriz…”

HEP AYAR ÇEKİYOR

∂ “Fatih Hoca bir kere olsun bana geçmiş olsuna gelmedi. Oğlumu aramış, ‘Onun için oynayacağız’ diye. Sekiz kere yenildik. Dedim benim için oynamasınlar!.. Bize de yazdılar bütün yetkileri Terim’e bırakın diye. Tamam, yetkileri bıraktık. Alacak mı kefaletleri üzerine? Ey Fatih Terim, sen Genel Kurula hakaret ediyorsun. Sen bizi sadece Genel Kurula havale edersin. Senin başka yetkin yok! Sadece bana ayar çekmiyor ‘Onursal Başkan’ımız, gelecek adaylara da ‘paranız varsa gelin’ diyor. Onlar da Terim’le çalışacaklarını deklare ediyor!

BAŞKAN OLARAK ÖLMEK İSTİYORUM

BENİM ADIM TEHLİKE

Mustafa Cengiz, 29 Mayıs’ta yapılacak ilk seçimlerde ‘şimdiki şartlarda aday olmayı düşünmediğini’ söylediğini hatırlatırken “Şimdi R yapıyor, geri vites yapıyor demesinler. Benim yönetimimden biri aday olursa onu destekleyeceğim, aday olmayacağım. Onlara (Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Kaan Kançal) teklif ettim ama kabul etmediler. Seçime girmeyeceğimi açıkladım. Hepsi ‘oh be’ dedi. Tehlike kimse değil, tehlike benim. Benim adım tehlike olmuş” dedi.

BANA ACIYANA ACIRIM

Başkan, yayın bittikten sonra tekrar muhabirlerin karşısına geldi. Mustafa Cengiz, “Benim isteğim Galatasaray Başkanı iken ölmek, inşallah öyle olur. Doktorlar ve ailem kesinlikle aday olmamı istemiyor ama ben onları dinlemeyeceğim” sözleriyle adaylık için kesin kararlı olduğunu ortaya koydu. Geceyi hastanede geçirdiğini de söyleyen Cengiz “Her gün tedaviye gidiyorum. ‘Başkan kendini acındırıyor’ diyorlar. Şerefsizim, bana acıyana acırım” ifadelerini kullandı.

CENGİZ'DEN İNCİLER



∂ “Futbolculara bir tek nisan ayı borcu var. Takımda iki kişi problemdi. Birini ihraç ettik. Yönetime hakaret etti, kötü oynadığı için etmedik.”

∂ “Tarihin en iyi UEFA savunmasını yaptık. Adamlar 70 yaşın üstünde, 3,5 saat bizi dinledi. Yapılandırma yaptılar, dört yıl katılma izni verdiler.”

∂ “Yalıkavak’taki yazlığımızı sattık. Hanım onu duymuş, bozulmuş. ‘Hani üstüme yapacaktın’ dedi. ‘Evlenme programında evlenseydik yapardım’ dedim.”

∂ “Ben o adayların yerinde olsam, ‘Sen kimsin?’ derim. Tam tersine bütün adaylar yazılı bildiriyle tüm yetkilerin Terim’e verilmesini istiyor. Olacak şey değil.”

∂ “Forvet yoktu, defans yoktu falan, sürekli bahaneler. Forvet yoktu en çok golü attık. Defans yoktu, en az golü yedik. O zaman nasıl oluyor bu?”

∂ “393 milyon ben, Abdurrahim Bey 228, Yusuf Bey 165 milyon TL şahsi kefalet vermişiz toplam. Kulüp kefaletlerinde de bizim imzalarımız var.”

∂ “Başkanına küfreden, saldıran bir taraftar kitlesi Galatasaray’ı yüceltmez, batırır ve bitirir. Çoğunluğunun rakip takım trollerinin olduğunu biliyoruz.”