Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mustafa Cengiz'in dün düzenlediği basın toplantısında Fatih Terim ile ilgili yaptığı olay açıklamaların ardından Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

"Bu konuşmaların rutin bir hal aldı"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başkan Cengiz’in dün düzenlediği basın toplantısında kendisi hakkında yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap vererek, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’nda düzenlediği talihsiz basın toplantısından milyonlarca Galatasaraylı gibi kendisinin de üzüntü ile haberdar olduğunu söyledi. Terim, bu konuşmaların rutin bir hal aldığını ve zaman zaman kapalı kapılar ardında küçük gruplar özelinde, zaman zaman ise kamuoyu önünde açık şekilde tarafına, çalışma arkadaşlarına ve oyuncularına yöneltilen ithamlara vereceği cevapların ne yönde olacağına ilişkin oluşan merakın farkında olduğunu bildirdi. Mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceği tek şeyin, kendisine acil şifalar dilemek olacağını anlatan Fatih Terim, paylaşımını kendi el yazısı ile yazılan kağıtla yaptı.

Ne olmuştu?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündemdeki konularla ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında,

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in geleceği ile ilgili gelen bir soruya, “Benim görev sürem doluyor. Medeni Kanun, yönetimde bir kişi bile kalsa özellikle bu dönemde yönetimin devam ettiğini söylüyor. Kayyum atanmıyor, bu bizi rahatlattı. Ben, Fatih hoca ile devam etmeyi düşünmüyorum” diye konuşmuştu.