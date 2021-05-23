L'Equipe'te yer alan habere göre, Galatasaray'da sezon devam ederken sözleşmesi feshedilen Faslı futbolcu eski takımı Montpellier'e geri döneceği iddia edildi.
Fransız ekibinin, 31 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi. Oyuncunun kısa süre içinde resmi imzayı da atması bekleniyor.
ALTYAPIDA YETİŞTİ
Montpellier altyapısında yetişen Belhanda, Fransız ekibiyle 2012'de Ligue 1 şampiyonluğu da yaşamıştı.
2017 yazında Dinamo Kiev'den Galatasaray'a transfer olan Faslı oyuncunun sözleşmesi, 2021'in Mart ayında yönetim tarafından feshedildi.