Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyon Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup yaşadıkları şampiyonluğu anlattı. Siyah beyazlılardaki dokuzuncu sezonunu geriden bırakan millî futbolcu, "Burada öyle bir aile ortamı var ki sakat olsan da olmasan da aynı şeyleri hissediyorsun. Bu seneki şampiyonluğun anahtarı buydu. Gerçekten bir aile ortamı vardı. Bunu en son ilk şampiyonluğumda yaşamıştım" dedi. Takımdaki ortamı anlatmaya devam eden Oğuzhan, "Tribündeki yedekler sahadakilerden daha fazla sevindi belki de. Bu, takımdaki enerjiyi gösteriyor. Hasic öyle bir seviniyor ki değnekleri atıp öyle yürüyecek hâle geliyor" diye konuştu.

Çok yıldızla olmuyor

Sevgi ve saygının bir takım için paradan çok daha değerli olduğunu söyleyen Oğuzhan Özyakup, "Parayla saadet olmuyor. İlk şampiyon olduğumuzda o zamanki bütçemiz büyük değildi. Bu seneki gibiydi. İki sene üst üste şampiyon olduk. Üçüncü dördüncü sene kadroya çok daha büyük isimler geldi. Kadronun bütçesi büyüdü ama şampiyonluk gelmedi" dedi. Manchester United efsanesi Alex Ferguson'un, "Real Madrid, Barcelona gibi takımlar dışında kadrosunda üçten fazla yıldız oyuncusu bulunan takımlar başarılı olamaz" sözlerini hatırlatan yıldız oyuncu, bu durumun özellikle Türkiye için de geçerli olduğunu söyledi.

Tartışmalar uzamadı

Beşiktaş'ta yaşadığı ilk şampiyonluğunda (2015-16) idmanlarda sık sık kavga çıktığını söyleyen yıldız oyuncu, "Bunlar hep birbirini seven kişilerdi. Kavga ediyorlar, sonra şakalaşıyorlardı. Bu sezon da aynısı oldu. Tartışma oluyor. İdman bitmeden o kişi şaka yapıyor. Alttan alınıyor. Dokuz senede kimler kimlerle kavga etti. Ben de tartışmışımdır. Bunlar çok normal. Tartışma uzuyor mu, devam ediyor mu, bunlar önemli. Bunlar sonrasında hiç olmadı" sözlerini kullandı.