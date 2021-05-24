Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’da geçtiğimiz günlerde Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında çok sert bir gerilim yaşandı. Başkan Cengiz, seçimde yeniden aday olacağının sinyallerini verirken onursal başkan gibi hareket ettiğini söylediği Terim ile yola devam etmeyeceğini açıkladı. Terim’in buna cevabı ise A4 kâğıdına el yazısıyla karaladığı “Acil şifalar dilerim” minvalindeki temennisiydi. Ancak her şeye rağmen sarı kırmızılı takımda her şey şu anda Terim’in transfer raporu ve yol haritası üzerinden yürüyor.

Transfer çizelgesi

Tecrübeli teknik adam ile devam edilmeyeceği söylense de onun isteği doğrultusunda Marcao ile sözleşme uzatıldı. Yerli pazarında bonservisi elinde olan isimlerden Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk ile söz kesildi. Terim’in kadroda görmeyi çok istediği Salih Uçan için girişimler devam ediyor. Diagne’nin satışından gelecek parayla da Onyekuru ile Mustafa’nın bonservisinin alınması planlanıyor. Özetle, Terim olmasa da onun raporuna göre transferler yapılıp yeni sezona hazır ve güçlü bir şekilde girmesi hedefleniyor.

Adayların hepsi Terim’i istiyor

Sarı kırmızılı kulüpte seçim öncesi teknik analizde mevcut başkan Mustafa Cengiz dışındaki adayların hepsi Fatih Terim ile yola devam edilmesi görüşünde. Bu konuda kulübün daha az zarar görmesi ve planın yürümesi adına seçim öncesinde Terim konusunda ortak deklarasyon yayınlanması fikri bile ortaya atılmıştı.

Öztürk başvuruyor

Galatasaray’da 29 Mayıs’ta yapılacağı açıklanan ancak salgının seyri sebebiyle 19 Haziran’a ertelenen kongre için adaylar yeniden liste, imza ve gerekli evrakları Divan Kurulu’na teslim etmeye hazırlanıyor. Bir önceki dönemde de ilk başvuruyu yapan Metin Öztürk yarın yine ilk Divan Kurulu’nun kapısını çalacak isim olacak.