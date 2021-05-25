Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Üç silahşorlar” Alexandre Dumas’nın dünyaca ünlü klasiği; Athos, Porthos ve Aramis’in maceralarını anlatan… Fransa’da XIII Louis’nin devrinde geçer hikâye… Bir başka üç silahşorun; Burak, Yusuf ve Zeki’nin macerası da yine Fransa’da yazıldı, bu sezon Ligue 1’de… Lille’i 10 sene sonra şampiyonluğa taşıyan “Bizim çocuklar” Fransa’nın yeni kahramanları oldu. Son dokuz yılda sekiz şampiyonluğa imza atan Paris Saint Germain gibi yıldızlar topluluğunu geride bırakan Lille’in başarısında aslan payı bu üçlünündü.

Ay yıldızla sevinç turu

Lille’in bu sezon attığı 64 golün 26’sını Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik üçlüsü kaydetti. 35’lik Burak Yılmaz, sakatlık yaşamasına rağmen attığı 16 golle takımının en skorer oyuncusu oldu. Angers deplasmanında maç biter bitmez üç millî yıldız, Türk bayraklarıyla şampiyonluk turu attı. Maçın ardından annesini arayan Burak Yılmaz’ın “Annecim bak biz şampiyon olduk” sözleri hem duygu dolu anların hem de büyük bir gururun yaşanmasına sebep oldu. Yusuf ve Zeki de ilk iş olarak Türkiye’deki sevdiklerini telefonla aradı.

Hakkınızı ödeyemeyiz

Üç kahraman “Türkiye’ye selam olsun” diyerek sevinçlerini paylaşırken “Milletimizin dualarını hep arkamızda hissettik. Sadece kendimiz için değil, ülkemiz için de şampiyon olduk” mesajlarını gönderdi. Yusuf Yazıcı “Koca ülke tek yürek olup bizi sevginizle sardınız. Hakkınızı ödeyemeyiz. Bu başarı hepimizin” derken Burak Yılmaz “Dualarınızı esirgemediniz. Biz buradaki misyonumuzun farkındaydık. Allah’a şükür mahcup olmadık” dedi. Zeki Çelik de “Uzun zamandır bunun hayaliyle yaşıyorduk” ifadelerini kullandı.

Bizim şampiyonlar

∂ Fatih Tekke | Zenit

∂ G. Karadeniz | Rubin Kazan

∂ Hasan Kabze | Rubin Kazan

∂ H. Altıntop | B. Münih & R. Madrid

∂ Sinan Bolat | S. Liege & C. Brugge

∂ Nuri Şahin | Dortmund & R. Madrid

∂ Kâzım Kâzım | Olimpiakos & Celtic

∂ Arda Turan | Atletico & Barcelona

∂ Merih Demiral | Juventus

BURAK REKOR KIRDI

O bir kahraman

∂ Fransızlar Burak Yılmaz’ı ‘yenilmez savaşçılara’ benzetti. Şampiyonlukta başrolü oynayan 35’lik delikanlı Burak, Nihat Kahveci’nin 2007-08 sezonundaki başarısının (18 gol) ardından Avrupa’nın beş büyük liginde 16 gol atan ilk Türk futbolcu oldu. Burak Yılmaz, Avrupa’da 35 yaş üstü oyuncular arasında sadece 29 gollü Cristiano Ronaldo’yu geçemedi.

BURAK'IN ŞAMPİYONLUK KONUŞMASI

'Biz' olacağız, başaracağız

∂ Lille bir önceki hafta evinde St. Étienne ile evinde berabere kalmış, şampiyonluğu riske etmişti. O maç sonrası Burak Yılmaz'ın arkadaşlarına bir konuşma yaparak, “Endişelenmeyin, gelecek hafta 'biz' olacağız, şampiyon olacağız! Başaracağız, göreceksiniz” sözleriyle takımı ayağa kaldırdığı öğrenildi.