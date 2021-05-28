Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Yaklaşan Avrupa Şampiyonası öncesi millîlerimiz ilk provayı kardeş ülke Azerbaycan karşısında yaptı. Futbol sezonlarının sadece birkaç gün önce kapandığı ve millîlerimizin birlikte fazla idman yapamadığı göz önüne alınırsa kabul edilebilecek bir performans ortaya koyduk. 90 dakikanın genelinde oyunun hâkimi olan taraftık, ancak kalemizde ciddi pozisyonlar da verdik.

Sistem farkı

Bütün oyuncularını görmek adına Şenol Güneş karma bir ilk on bir tercih etti. Belki de bu sebeple savunmayı daha güçlü kurmak adına üçlü defans kurgusuyla oyuncularını sahaya sürdü. Ancak bu anlayış ileri çıkmada aksamamıza, kalemizde de bir gol görmemize neden oldu. Güneş çok geçmeden dörtlü sisteme geçince gollerimiz de geldi ve ilk hazırlık maçımızdan galibiyetle ayrıldık: 2-1.

Zor bir tercih

Kadro 26’ya düşecek. Bu yüzden de hemen hemen bütün isimlerini sahada görüp ondan sonra tercihini yapacak olan Güneş’i zor bir karar bekliyor. Dün birçok yıldızımız yoktu. İlk defa millî tecrübeyi yaşayan oyuncular istekleri ve performanslarıyla kendilerini öne çıkardı. Özellikle Halil Dervişoğlu, Halil Akbunar, Kerem Aktürkoğlu gibi millî takıma çok aşina olmayan isimler turnuvada olmak istediklerini gösterdi.

LILLE KAHRAMANLARI KONUŞTU:

Kimseden korkmuyoruz

∂ A Millî Takım’ın Lille kahramanları dün basının karşısındaydı. Üç yıldız isim EURO 2020 öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı.

BURAK YILMAZ:

İtalya’yı yenmeliyiz

“İtalya maçını almamız lazım. Genel fotoğrafa bakmamak lazım. Biz tek tek maçlara bakıyoruz. Bu çekinme korkma olayı biraz fazla gündeme gelmeye başladı. Kimse kimseden çekinmiyordur. Ne İtalya bizden çekiniyordur, ne de biz İtalya’dan çekiniyoruz”

YUSUF YAZICI:

Avrupa’yı domine ettik

“Sahada en iyisini yapacağız. Ben kendi kendime diyorum biz Avrupa futbolunu domino etmişiz. Hepimiz en iyi yerlerde oynuyoruz. Bu bakış açısı bizi Avrupa Şampiyonası'nda farklı bir yere çekecek. Şampiyon olunca 'başardım' ve 'bize her yer Trabzon' diye bağırdım”

ZEKİ ÇELİK:

Şenol Hoca güven verdi

“Şenol Hoca geldikten sonra bizimle sürekli toplantı yaptı. Millî formanın önemini anlattı. Bize çok iyi özgüven aşıladı... Fransız taraftarlar bile bizim bayraklarımızı açtı. Taraftarlar da bize destek oldu. Onlara da teşekkür ederim. Böyle ülkemizi temsil etmek onurlu ve gururlu oldu”

SEDYELİK OLDU

Halil’in feryatları

Millî takımın Göztepeli oyuncusu Halil Akbunar dün talihsiz bir sakatlık yaşadı. Maçın son dakikalarında ayağına darbe alan futbolcu sedyeyle kenara alındı. Halil'in durumu bugünkü MR'la netleşecek. Ayağından sakatlanan kaleci Altay'ın durumunun ise önemli olmadığı belirtildi.

DERVİŞOĞLU’NDAN SİFTAH

Mutlu ve gururluyum

Millî takım formasıyla ilk maçında ilk golünü atan Halil Dervişoğlu, “Çok mutlu ve gururluyum. Şenol Hoca’ma da çok teşekkür ederim. Biraz daha iyi olabilirdik. İnşallah turnuvaya kadar daha da iyi olacağız. Kerem için de çok mutluyum. İnşallah daha iyi yerlere gelir'' sözlerini kullandı.

Kazanmak güzeldir

Yarı tatildeyiz

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş maçı değerlendirirken, “Biz yarı tatil yarı hazırlık dönemi yaşıyoruz. Bazı oyuncuları riske etmek istemiyoruz. Hatalarımız ve eksiklerimiz var ama kazanmak her zaman güzeldir” sözlerini kullandı.

Rıdvan rüyada

Hoca, “Sahada oynanan futbol bize ders oldu. Pas ve bireysel hatalar var, yavaş oynadık. Üçlü sistem denedik, beşli de yapabiliriz” derken, “Rıdvan Yılmaz rüyada gibiydi. Onu koruma adına dışarı aldım. Gine maçında yine oynatacağım” şeklinde konuştu.