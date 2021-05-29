Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce İstanbul'da oynanacağı açıklanan ancak pandemi sebebiyle Portekiz'de bulunan Estadio do Dragao'ya alınan final karşılaşmasında 22.00'de başlayacak ve beIN Sports Haber'den şifresiz olarak izlenebilecek. İki İngiliz takımını buluşturacak finali İspanyol Mateu Lahoz yönetecek.

Chelsea üçüncü defa

Finalin daha tecrübeli tarafı olan Chelsea daha önce 2008 ve 2012'de iki final oynarken 2012'deki finalde Bayern Münih karşısında şampiyonluğu elde etmişti. Devler Ligi'ndeki ilk finalini bugün oynayacak Manchester City ise bu heyecanı ilk defa yaşayacak. Chelsea'nin hocası Thomas Tuchel geçtiğimiz sezon PSG ile final oynadığı kupayı Bayern Münih'e kaptırırken City'nin hocası Pep Guardiola, iki final oynadığı kupada henüz final kaybetmedi.