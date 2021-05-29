Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Kocaelispor'un Sakaryaspor'u 4-0 yenerek TFF 1. Lig'e çıkmasıyla birlikte yeşil-siyahlı ekibin taraftarları, gece saatlerinde şampiyonluk coşkusu yaşadı.

Üstü açık otobüsle taraftarları selamlamak için İzmit ilçesine gelen Kocaelispor kafilesi, şampiyonluğu taraftarıyla kutladı.

2 FUTBOLCU OTOBÜSTEN DÜŞTÜ

Şehir ve futbolcular TFF 1. Lig'e çıkmanın sevincini yaşarken, Kocaelisporlu iki futbolcu Benhur Keser ve Bahri Can Avcı üstü açık otobüsten düştü.

Otobüstekilerin uyarısı üzerine araç durduruldu ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Talihsiz iki futbolcu hastaneye kaldırıldı.

Kocaelisporlu iki futbolcu otobüsten düştü!

11 YIL SONRA TFF 1. LİG'DE

Milli İrade Meydanı'nda taraftarlarca coşkuyla karşılanan Kocaelispor kafilesi, taraftarlarla marşlar söyleyerek TFF 1. Lig'e çıkmanın sevincini yaşadı.

Polis ekipleri kutlamaların yapıldığı alanda güvenlik önlemleri aldı.



GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Kocaelispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcu Bahri Can Avcı'nın şampiyonluk turu atarken üstü açık otobüsten düştüğü belirtilerek, "Gerekli müdahale anında yapılmış, oyuncumuz kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu gayet iyidir. Geçmiş olsun Bahri Can Avcı." ifadesine yer verildi.

Hoş geldin Kocaelispor Olimpiyat Stadı’nda oynanan 2. Lig Play-Off finalinde baştan sona üstün oynayan Kocaelispor, 12 yıl aradan sonra TFF 1. Lig’e yükseldi

Kocaelispor, kupasını aldı Misli.com 2. Lig play-off final maçında Sakaryaspor’u 4-0 mağlup eden Kocaelispor, TFF 1. Lig’e yükseldi.