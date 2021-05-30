Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi’den sonra Teknik Direktör Sergen Yalçın’dan da Aboubakar ile ilgili olumsuz görüş geldi. Kamerunlu oyuncunun son haftalarda bilerek oynamadığı iddiaları gündemi hayli meşgul etmişti. Şampiyonluk sonrası verdiği röportajda “Asla öyle bir şey söz konusu değil ama Beşiktaş’ı riske atamam. Kimseye Beşiktaş’ın verebileceğinden daha fazlasını veremem” diyerek Aboubakar konusundaki fikrini açıklayan Başkan Çebi’ye Sergen Yalçın’dan da benzer bir rapor geldi.

İki golcü alınacak

Başarılı hocanın Başkan Çebi’ye “Beşiktaş’ın sezona sağlam ve iyi bir forvetle başlaması lazım. Şampiyonlar Ligi ile birlikte yoğun bir sezon geçecek. Bu tempoyu kaldıracak isimlere ihtiyaç var” dediği öğrenildi. Sergen Yalçın’ın Yeni Malatyaspor maçında 85. dakikada oyundan çıkarken Aboubakar’ın kendisine verdiği tepkiyi de unutmadığı belirtildi. Siyah beyazlılar, Aboubakar ve Cenk’in yerine iki forvet transferi yapacak, geçen sezon Lecce’ye kiralık gönderilen Güvenç Yalçın da kadroya dönecek.

BEŞİKTAŞLI OLACAK

Salih Uçan imzaya kaldı

∂ Beşiktaş, Alanyaspor’da gösterdiği performansla dikkati çeken Salih Uçan ile her konuda anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki tecrübeli oyuncunun önümüzdeki hafta yıllık 800 bin avrodan üç senelik sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

WEST HAM İSTİYOR

Cyle Larin Ada yolcusu

∂ Beşiktaş’a bu sezon büyük katkı veren Cyle Larin, İngiliz kulüplerinin gündeminde. İngiliz basınında yer alan haberde; West Ham United’ın Kanadalı futbolcu için girişimlere başladığı iddia edildi. Haberde Premier Lig ekibinin Larin için 15 milyon avroyu gözden çıkardığı yazıldı.