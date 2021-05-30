Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da bir yanda seçim hazırlığı var diğer tarafta ise yeni sezon için kadro hazırlığı. Fatih Terim’in göreve devam edip etmeyeceği sarı kırmızılıların en çok merak ettiği konuların başında yer alsa da neredeyse bütün adayların devam etmeyi düşündüğü tecrübeli teknik adam, kulübü zorda bırakmayacak çalışmalar içerisinde. Ki, onun transfer raporu yeni sezon öncesi çok büyük önem taşıyor. Bu bağlamda yerli pazarının değerli isimlerinden Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile söz kesen (ki iki isim bireysel olarak idmanlara erken başladı) Cimbom’un yeni hedefinde ise millî futbolcular bulunuyor.

Girişimler başlıyor

Terim’in geçen sezondan beri çok istediği Kenan Karaman ve Kaan Ayhan konusunda ısrar sürüyor. Fatih Hoca’nın ekibi, Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Kenan ile yaptığı temaslar sonrası Galatasaray’a gelmesi konusunda zemini hazırladı. Aynı şekilde Kaan Ayhan’la da yapılan görüşmeler sonrası 26 yaşında millî isim de parçalı formayı giymek istediğini söyledi. Ancak seçim sürecinden dolayı henüz yönetim bazında bir hamle yapılamadı. Sassuolo’nun Kaan Ayhan için 5 milyon avro istediği biliniyor. Galatasaray ise bu rakamı aşağı çekmek istiyor.

İKİ İSME TEPKİ

Adaylıktan çekilin çağrısı

∂ Galatasaray’da sular durulmuyor. Kongre üyeleri sosyal medya üzerinden 7 Mayıs’tan sonra liste veren adaylara (Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir) seslenip tüzüğe uygun Galatasaraylılık duruşuyla seçimden çekilmelerini istiyor.

ŞİMDİLİK TATİL...

Falcao Miami’de

∂ Yüksek maliyeti ve yaşadığı sık sakatlıklar sebebiyle Galatasaray’da Radamel Falcao ile yolların ayrılması için çözüm yolları düşünülüyor. Daha önce Inter Miami’den gelen teklifi kabul etmeyen yıldız isim ise şu sıralarda ailesiyle Miami’de tatil yapıyor. Falcao’nun bu süre içerisinde Amerikan ekibiyle de bir görüşme yapması bekleniyor.