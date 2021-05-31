Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzeyin oğlu, geçtiğimiz sezonun Süper Lig Gol Kralı Alexander Sörloth’tan mesaj var. Alman basınına göre Leipzig’in yeni sezon planlamasında düşünmediği ve kiralamayı planladığı Norveçli forvetin adı Trabzonspor’un yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılıyordu. Sörloth ise Türkiye’ye dönmesi durumunda tercihini net şekilde ortaya koydu ve önceliğin gönül bağı da olan Trabzonspor’dan yana kullandı.

Yönetim devrede

Leipzig ile yapılan anlaşmaya göre Sörloth satış listesine konulursa öncelik bordo mavililerde. Golcü isim kulüplerin anlaşması durumunda bir sezon daha Trabzonspor formasını büyük bir gururla giyebileceğini söyledi. Tabii ki burada belirleyici olan Avrupa’dan başka taliplerin olup olmaması. Kasımpaşa ile mukavelesi biten Koita ile söz kesen yönetim, Sörloth’un durumuna göre alternatiflere bakacak.

Taraftar çok istiyor

Bordo mavili taraftarlar, hücum gücü ve golleri seyir zevkinde tat bırakan Sörloth’u bir sezon daha takımlarında görmek için sosyal medyadan ‘dön’ çağrısında bulunmuştu.