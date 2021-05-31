Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Bugün Fatih Terim’in sözleşmesinin son günü. Galatasaray’da seçimlerin yapılacağı tarih 19 Haziran, sarı kırmızılıların Avrupa’daki ilk ön eleme maçının tarihi ise 21 Temmuz. Yani Cimbom, seçim yapıldıktan sonra sadece bir ay içinde bütün sezon hazırlıklarını yapmak zorunda. Maddi dar boğaz içindeyken Şampiyonlar Ligi gelirlerinden alınabilecek mi gibi önemli bir sorunun cevabı da belli olacak. Ancak bu seçim yapılana kadar kesin olan bir şey var ki o da Fatih Terim Florya’da olmayacak.

En kötü senaryo

Başkan Mustafa Cengiz’in Terim ile devam etmeyeceğini dile getirmesinin ardından tecrübeli teknik adam en kötü senaryoya göre hazırlığını yaptı. Fatih Hoca yeni yönetimin kendisiyle çalışmayı istememesi durumuna karşın geçtiğimiz hafta boyunca Florya’ya giderek uzun mesailer harcadı ve takvim çıkardı. Kulübün zorda kalmaması adına Terim’in önerisi sezonun 15 Haziran’da açılması yönünde. Ve Terim, (uyulur veya uyulmaz) 21 Temmuz’a kadar olan idman programını bile hazırlayıp verdi.

Kulüp bul artık Falcao!

Türkiye kariyerinde adı attığı gollerden daha çok sakatlıklarla anılan Radamel Falcao’nun yüksek maliyeti Galatasaray cephesini düşündürüyor. İspanyol AS gazetesi de yıldız oyuncuyla yolların ayrılacağını yazarken, yönetimin menajeriyle görüştüğünü ve kendilerine kulüp bulmalarını istediğini iddia etti.

TERİM’İN RAPORU YÖNETİMDE

Fatih Hoca, transferle ilgili raporunu çok ama çok önceden yönetime sunmuştu. Hatta A Millî Takım’a da yükselen Halil Dervişoğlu’nun bonservisinin bir an önce alınmasını da basın önünde dillendirmişti. Terim’in ayrıca son Florya ziyaretinde mevcut oyuncularla ve altyapıda gelecek vadeden isimlerle ilgili dosya hazırladığı öğrenildi.

METE SERKAN SEVİM’E GÖRE; TERİM

Özür dilerse devam edebilir

Başkanlığa talip olan altı adaydan Metin Öztürk, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Işın Çelebi seçildikleri takdirde Fatih Terim’le devam edeceklerini belirtmişlerdi. Sürpriz aday Yiğit Şardan’ın ise bu konudaki tavrı bilinmiyordu. Şardan’ın listesinde yer alan Mete Serkan Sevim, Terim ile ilgili düşüncesinin Mustafa Cengiz gibi olduğunu söyledi. Sevim “Fatih Terim’in son 2-3 ayda yaptığı açıklamalar yanlıştı. Terim özür diler, yanlış anlaşıldım derse biz de yapıcı konuşmalar yapabiliriz’’ dedi.

GS LOGOLU DAVETİYE

Luyindama evlendi

Galatasaray’ın başarılı oyuncusu Christian Luyindama, Ornella ile dünya evine girdi. Sarı kırmızılı resmî siteden de çifte tebrik mesajı yayımlanırken, Kongolu oyuncunun düğün davetiyesinde Galatasaray logosu kullandı.