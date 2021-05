Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde Antalya'da Gine ile karşılaştı. Mücadele 0-0 sona erdi. Maçın ardından basın toplantısı düzenleyen Gine Milli Takım Teknik Direktörü Didier Six, bugün sahada taktik ağırlıklı bir maç oynamaya çalıştıklarını ve hedeflerine de ulaştıklarını kaydetti. Six, Türkiye’ye karşı ilk milli maçlarını oynadıklarını ve bunun da kendileri için ayrı bir yeri olduğunu belirtti. Didier Six, konuşmasını Türkçe, 'Teşekkür ederim ve iyi akşamlar' diyerek tamamladı.

A Milli Takım, EURO 2020 hazırlık maçlarına galibiyetle başladı EURO 2020 turnuvasında mücadele edecek A Milli Futbol Takımımız, ilk hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etti.

