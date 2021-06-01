Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da yeni başkanın kim olacağı, buna bağlı olarak da teknik direktör Fatih Terim’in görevine devam edip etmeyeceği 19 Haziran’da cevap bulacak. Ama tecrübeli teknik adam sözleşmesinin bitmesinin ardından hem yeni sezonda da takımın başında olacakmış gibi hem de başka bir hocanın getirilmesi ihtimaline karşı hazırlık yapıp transfer listesini bırakarak tatile çıktı. Terim’in listesi iki adımdan oluşurken önceliklerini acil ihtiyaçlardan belirledi. Daha sonraki durum ise Avrupa’da ki gidişata göre şekillenecek.

ONYEKURU LİSTE BAŞI

Yönetim cephesi ise görevinin devretmeye hazırlanırken yüksek maliyetli imzalardan kaçınması ise işleri âdeta çıkmaza sokuyor. Fatih Hoca’nın listesinin başında üçüncü defa parçalı formayı giyen Onyekuru’nun alınması var. Nijeryalı için opsiyonun kullanılması için 11 Haziran’a kadar 4 milyon 350 bin avro ödenmesi gerekiyor. Ayrıca Terim uzun süredir Halil Dervişoğlu’nun da satın alınması için ısrarcı olsa da yönetim bu işi sonraki gelecek başkana bıraktı. Bu arada oyuncunun kulübü Brentford, Premier Lig’e yükseldi, transfer işi zorlaştı.

SÖZLEŞMELERİ SONA ERDİ

12 aslan özgür

Dün itibarıyla Galatasaray’da birçok oyuncu sözleşmesini tamamlayarak serbest kaldı. İç transfer de Marcao ile sözleşme uzatan sarı kırmızılılar, Ömer Bayram ve Emre Akbaba ile de anlaşmak üzere. Ancak kiralıkların geri dönmesi ve diğer isimlerle masaya henüz oturulmaması Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesi kadrosun ciddi olarak azalması tehlikesini ortaya çıkarttı.

Serbest kalanlar: Ryan Donk, Arda Turan, Martin Linnes, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Emre Akbaba, Şener Özbayraklı, Gedson Fernandes (K), Oghenekaro Etebo (K), Henry Onyekuru (K), Halil Dervişoğlu (K), Marcelo Saracchi (K)

DÖRDÜNCÜ DÖNEM DE BİTTİ

Terim veda etti

Dördüncü dönem de sona erdi. Dün itibariyle Fatih Terim’in Galatasaray ile sözleşmesi bitti. Mustafa Cengiz’in ‘Terim ile çalışmayı düşünmüyorum’ açıklaması ve Fatih Hoca yeni gelecek yönetimin elini rahatlatmak için seçim sonuçlarını beklemek üzere görevinden ayrıldı. Hafta boyunca Florya’da yeni sezonu planlayan ve kendisine tahsis edilen iki aracı da yollayan Terim dün Bodrum’a gitti.

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