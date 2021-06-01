Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen bonservisi Hırvatistan ekiplerinden HNK Gorica'da bulunan Cherif Ndiaye'nin sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve oyuncuyla 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Senegalli 25 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sezon ligde ve kupada çıktığı 40 maçta 12 gol kaydetmişti.

Göztepe'de beklenmedik ayrılık: Başkan Sepil görevi bırakıyor Son hafta Beşiktaş maçına da katılmamasıyla gündem olan Göztepe yönetiminde, kriz büyüyor. Mehmet Sepil, 7 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevini Haziran ayı içerisinde bırakacağını duyurdu.