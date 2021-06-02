Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Aslan’da kritik bir süreç yaşanıyor. Pandemiye bağlı olarak uzayan kongre süreci sahayı ciddi anlamda etkiliyor. Ki, zaman kavramından dolayı teknik adam ve transfer konusunda ciddi boşluk söz konusu. Fatih Terim’in sözleşmesi bitti. Aynı zamanda divan kurulu üyesi de olan Terim, takımın zorla kalmaması adına giderayak plan program yapıp da veda etmişti. Asıl merak edilen konu ise transferlerin ne olacağıydı. İşte bu bağlamda Fatih Terim faktörü de çok ama çok büyük önem arz ediyor. Sebebi de listedeki bazı isimlerin durumunun tamamen İmparator’a odaklı olması. Geçelim detaylarına.

BABA-OĞUL İLİŞKİLERİ

Onyekuru’nun G.Saray’dan ziyade Terim’e olan sevgisi biliniyor. Üç defa gelip gitti ve baba-oğul ilişkisi söz konusu. Nijeryalı oyuncunun gönlünde yine Aslan var. Tabii ki Terim görevine devam ederse. Aynı şekilde Fernandes de Rui Costa’nın ricasıyla geldiği G.Saray’da Terim’i çok sevdi ve onunla yeniden devam etmek istiyor. Keza Aslan’dan millî takıma kadar yükselen Halil Dervişoğlu da kariyerinde Terim’i ayrı bir yere koyuyor. Millî oyuncular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan’ın durumları ise ortada. Kenan, Aslan’a daha yakın ama Kaan’ın maliyeti soru işareti.

FRANSIZ İDDİASI: İMPARATOR'U LİLLE İSTİYOR

Fransa basınından sürpriz bir iddia. Galatasaray ile sözleşmesi biten Fatih Terim’in geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken Footmercato'nun haberine göre; Christophe Galtier ile yolları ayrılan Lille’in transfer listesinde laudio Ranieri, Laurent Blanc, PatrickVieira, Lucien Favre ve Fatih Terim yer alıyor.

GEDSON'A KALIRSA... GÖNLÜ GALATASARAY'DA

Bonservisi Benfica’da bulunan ve kulübünün 10-12 milyon avro arasında bonservis beklentisi olduğu Gedson Fernandes, yeni sezonda da sarı kırmızılı formayı giymek istiyor. Yarım sezonluk dilimde kendini bulduğunu düşünen Portekizli genç yetenek kararın kendisine kalması hâlinde öncelikli tercihi Galatasaray olduğunu ısrarla söylüyor.

G.SARAY’A VEDA ETTİLER: DAVALA VE ŞAHİN AYRILDI

Uzun yıllardır Fatih Terim’in yardımcılığını yapan isimlerden Ümit Davala ve Levent Şahin yeni dönemde Galatasaray’da olmayacak. Terim ile konuşan iki çalıştırıcı artık kendi başlarına takım çalıştırmak istediklerini iletip izin istediler. Davala, sarı kırmızılı kulübe duygusal bir paylaşım ile veda etti.

HESABI KAPATTI: CENGİZ'E TEPKİ VAR

Kongre sürecindeki kararları ve tavrı eleştiri alan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’in görev süresi 31 Mayıs’ta sona erdi. Cengiz’in Twitter hesabını kapatması ise yeni bir tartışma başlattı. Çünkü Cengiz’in kullandığı hesap Galatasaray Briç Kulübü’ne tahsis edilmişti. Üyeler bu hesabı geri istiyor.

Galatasaray'dan Kaan ve Kenan atağı Terim göreve devam edecekmiş gibi hareket eden sarı kırmızılılarda bonservisi elinde olan Kenan Karaman için zemin hazırlandı. Sassuolo’da ter döken Kaan Ayhan için de nabız yoklanacak

Galatasaray, borçlarını yapılandırdı Galatasaray Spor Kulübü, Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi’nin ön koşullarını yerine getirdiğini açıklayarak, borçlarını yapılandırdığını duyurdu.