ÜMİT ÖZAT NE DEMİŞTİ?

Özat, Mart ayında çok konuşulan açıklamalarda bulunmuş, Emre Belözoğlu hakkında "Kendi kapının önüne bak FETÖ'nün nerede olduğunu görürsün. Bunu herkes biliyor. Üç maymunu oynamanın bir anlamı var mı?" şeklinde konuşmuştu. Bu sözlerin ardından sarı lacivertli kulüp bir açıklama yayınlayarak, Özat’ın 2018’den bu yana yaptığı açıklamaların ne anlam taşıdığına dikkat çekerek, "Bu kez sınırını ve haddini fazlasıyla aşmıştır" ifadelerine yer vermişti.

Ümit Özat ayrıca, Süper Lig'in son haftalrında oynanan ve golsüz beraberlikle biten Alanyaspor-Fenerbahçe maçında Belözoğlu'nun Valencia'nın yerine Tisserand'ı oyuna sokması üzerine, "90'da Osasuna forvet çıkarıp defans sokuyor oyuna. Nereden nereye..." yazmıştı.

BELÖZOĞLU: KÜÇÜK HESAPLARIN İÇİNDE OLMAYACAĞIM

Emre Belözoğlu, yayınladığı mesajla kulüpteki resmi görevlerinden ayrıldığını açıkladı. Belözoğlu, mesajında "Ayrılık sürecime dair, kulübümüzü, tüm sezon defalarca gördüğümüz gibi, olmayacak senaryolarla yıpratmak isteyenler mutlaka çıkacaktır. Son maçımızdan bu güne kadar, ismimi doğrudan hedef alarak yapılan bazı planlı saldırılar karşısında özellikle sessiz kaldım. Bunun sebebi Fenerbahçe’me olan saygı ve sevgimdir. Başkanımız ile dostluğumuz, birbirimize duyduğumuz güven ve saygı, bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir" dedi. "Bana verilen her görevi kulübümün menfaatlerini düşünerek, var gücümle yerine getirmeye çalıştım" diyen Belözoğlu, "Buna karşın, ne yazıktır ki koskoca bir çınarı kendi hesapları için kullanmaya çalışan kısır zihniyetleri de gördüm, Kimin ne hesabı olduğunu çok iyi biliyorum. Ancak ben bugün de yine küçük hesapların içinde olmayacağım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Belözoğlu dönemi bitti Fenerbahçe'deki futbolculuk kariyerinin ardından, takımın A Takım Direktörü olarak spor hayatına devam eden Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli ekipten ayrıldığını açıklayarak veda mesajı paylaştı.

Ali Koç'tan Emre Belözoğlu kararı Yeni sezon çalışmalarına başlayan ve şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de teknik direktörlük için gözler Ali Koç'a çevrildi. Başkan Koç'un, yakın çevresine yeni bir risk almaya gerek olmadığını söylediği ve "Takımı yakından tanıyan Emre Belözoğlu bu işi rahatlıkla üstlenir" dediği öğrenildi.