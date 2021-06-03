Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da yeni başkanın kim olacağı 19 Haziran’da yapılacak seçimli genel kurulda belli olacak. Ancak bu tarihe kadar sarı kırmızılılarda birçok konuya belirsizlik hâkim olurken, en önemli başlık olarak teknik adam konusu ön plana çıkıyor. Burak Elmas, Metin Öztürk ve Işın Çelebi, Fatih Terim ile çalışmak istiyor. Ancak Yiğit Şardan bu konuda suskun kalırken, yönetim listesinde yer alan Mete Serkan Sevim, Mustafa Cengiz’in açıklamalarına paralel bir düşüncede olduklarını belirtmişti.

ALBAYRAK GÖRÜŞTÜ

Mevcut yönetimde ikinci başkan olan ve seçimlerde Şardan’ın listesinde yer alan Abdurrahim Albayrak da yaptığı görüşmelerle bu düşünceyi doğruladı. G.Saray’ın eski oyuncuları şimdinin teknik adamlarında önce Okan Buruk daha sonra da Bülent Korkmaz ile görüşen Albayrak olumlu dönüş alamadı. İki ismin de belirsiz ortamı işaret ederek “Eğer seçilirseniz ve yine de çalışmak isterseniz o zaman konuşuruz. 19 Haziran’dan önce ve Terim’in durumu belli değilken bu doğru olmaz” dediği öğrenildi.

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