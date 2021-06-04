Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor taraftarlarının geri dönmesi için kampanya başlattığı Alexander Sörloth, rahatsız edilmek istemediğini dile getirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun “Ferrari’yi sıradan bir otomobil gibi kullandılar” diyerek dönüşüne yeşil ışık yakması, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın “Onu günlerce bekleyebilirim” sözleri; bordo mavili taraftarlarda bir beklenti oluşturmuş ve Norveçli yıldıza “Come to Trabzon” mesajları yağmaya başlamıştı.

Telefonunu aramışlar

Leipzig’de iyi bir sezon geçiremese de Sörloth’un dönmeye niyeti yok. Aşırı ilgiden bunalan Sörloth dün bir açıklama yaparak “Beni rahat bırakın” dedi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan golcü oyuncu “Merhaba Trabzonspor taraftarları… Sevginiz ve desteğiniz için minnettarım ama lütfen beni aramayı ve bana mesaj göndermeyi bırakın. Hayatımı çok stresli bir hâle getiriyor. Yeter artık" isyanında bulundu.

Trabzonspor söz sahibi

Leipzig, Sörloth’u bonuslarla birlikte 22 milyon avroya almıştı. Golcü oyuncunun Türkiye’ye transferi durumunda Trabzonspor söz sahibi olacak.

‘MUTLU OLACAĞIZ’

Peres ailesinin endişesi yok

Trabzonspor’un Roma’dan transfer ettiği Brezilyalı Bruno Peres'in nişanlısı Glenda Moretti, yeni bir ülkeye adapte olma konusunda endişe taşımadıklarını söyledi. Moretti “Brezilya'da tatildeyiz. Roma'da evleneceğiz. Türkiye’de mutlu olacağımız düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.