Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Şampiyon Beşiktaş'ta yönetim gelecek sezon için çok daha güçlü bir kadro oluşturma yolunda çalışmalara devam ediyor. Aboubakar'ın 2,2 milyon avroya ikna edilememesi durumunda iki golcü transferi yapacak olan siyah beyazlılara gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasından dolayı menajerlerden öneriler gelmeye devam ediyor. Bu isimlerden en göze batanı ise Diego Costa... Atletico Madrid'le sözleşmesi sona eren İspanyol yıldıza özellikle de Arap kulüplerinden teklif yağıyor.

Macera arıyor

Bu ilgiye rağmen Diego Costa'nın tercihi ise Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımla yeni bir maceraya atılmak. Bu yüzden 32 yaşındaki oyuncu siyah beyazlı formayı giymeye sıcak bakıyor. Diego Costa'nın menajeri dün direkt olarak Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüştü. İspanyol yıldızın ilgisinden ve bonservis ücreti olmamasından dolayı sevinen Çebi, yıllık ücreti sorduğunda ise buz kesti. Dünyaca ünlü golcünün 5 milyon avro istediği öğrenilince görüşme başladığı gibi bitti.

Vida’yı örnek gösteriyorlar

Diego Costa'nın ve Aboubakar'ın Beşiktaş'tan yüksek yıllık ücret istemesinin arkasında yatan sebep Domagoj Vida'nın kazandığı para. Hırvat stopere bonuslarla birlikte yıllık 3,5 milyon avro ödenmesinden dolayı yıldız golcülerin istedikleri ücret de daha fazla oluyor.