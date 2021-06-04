Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

TFF’nin “Kadroda 14, sahada en fazla 8” şeklindeki yabancı kararı, Fenerbahçe cephesinde memnuniyetle karşılandı. Kadrosunda önemli bir rotasyona hazırlanan sarı lacivertli ekip, mevcut 13 lejyonerin durumunu bir kere daha masaya yatırırken, zaten yüksek olan yerli kalitesini daha da artırmak için gaza bastı. Cisse, Samatta, Perotti, Thiam, Sosa, Gustavo, Novak ve Lemos’la yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe’de kalması kesin olan yabancılar, Valencia, Pelkas, Szalai, Osayi ve Tisserand. Yeni yabancılar için kontenjan sıkıntısı yok.

Listede altı isim var

Ancak asıl hedef yerli sayısını artırmak. Altay, Nazım, Gökhan, Serdar, Caner, Ozan, İrfan, Mesut, Mert Hakan, Sinan gibi isimlerin yanına kiralıktan dönecek Berke, İsmail ve Oğuz Kaan eklenecek. Yönetimin yerli transfer listesinde ise Antalya’nın sağ beki Bünyamin ile sağ açığı Gökdeniz, Keçiörengücü’nden sol açık Barış, Kasımpaşa’yla sözleşmesi biten sol bek Çağtay, Karagümrük’ten merkez orta saha Efe Tatlı ile Altınordu’nun golcüsü Enis Destan var. Ayrıca Avrupa’daki bütün gurbetçiler de taranıyor.

Sosa'nın ipi çekildi

Ali Koç’un disiplinsiz oyunculara yönelik sert sözleri sonrası kalemi kırılan ilk isim Jose Sosa oldu. Yönetim, Sosa’dan ücret indirimi talep etti. Arjantinli buna yanaşmayınca yönetimin Emre Belözoğlu’nun vedasından sonra ayrılık kararını kesinleştirdiği belirtiliyor.