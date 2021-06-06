Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Fenerbahçe’nin 16 Haziran’da imza için İstanbul’a davet ettiği Rafael Benitez, mütevazı kimliğiyle ön plana çıkıyor. Kariyeri kupalarla dolu İspanyol teknik adam, ilk ciddi sınavını verdiği Valencia’da farklı kişiliğini ortaya koymuştu. Üst üste Şampiyonlar Ligi finalinde kaybeden takımın başına ikinci ligden gelen Benitez ilk idmanda “Sizler Şampiyonlar Ligi finalinden geliyorsunuz, ben ise ikinci ligden geliyorum. Ama alçakgönüllülükle sizler için yapacağım işler var” diyerek oyuncuların gönlünü fethetmişti

Uzun süreli imza

Rafael Benitez, iki La Liga şampiyonluğu ve bir UEFA Kupası kazandırdığı Valencia’nın tarihine en başarılı teknik adam olarak geçti. Liverpool’la Şampiyonlar Ligi’ni kazanarak kariyer zirvesine ulaşan Benitez’in son zaferi, 2016’da Newcastle’a Premier Lig’e taşımak oldu. 61 yaşındaki İspanyol, Çin’deki Dalian macerasında etkili olamasa da disiplini ve taktik dehasıyla tanınıyor. Fenerbahçe’nin uzun süreli sözleşme imzalamayı planladığı Benitez, sarı lacivertlilerle kariyerinde yeni bir çıkış hedefliyor.

LYON DEVREYE GİRDİ

Pelkas’a talip var

∂ Fenerbahçe’nin elde tutmak istediği Dimitrios Pelkas için cazip bir teklif geldi. Sarı lacivertlilerin yaklaşık 1,6 milyon avroya aldığı Yunan on numara için Lyon, masaya 6 milyon avro koydu. Ancak Rubin Kazan’ın da istediği yıldız için yönetim, 10 milyon avro talep ediyor. Pelkas satılırsa elde edilen gelirin yüzde 20’si PAOK’a verilecek.

SÜRPRİZ GOLCÜ

Mabkhout hamlesi

∂ Golcü arayışındaki Fenerbahçe’nin Birleşik Arap Emîrliklerinden Ali Makbhout’u transfer listesine aldığı iddia edildi. Sarı lacivertlilerin, el-Cezire’de forma giyen 30 yaşındaki millî oyuncu için nabız yokladığı öne sürüldü. Makbhout, bu sezonu 26 maçta 25 gol, 12 asistle tamamladı.

İSTANBUL MOTİVASYONU

Kariyer zirvesi Liverpool’la Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak olan Rafael Benitez için İstanbul’un yeri ayrı. Liverpool’un Milan karşısında 3-0’dan geri gelip kupayı kaldırdığı final Olimpiyat Stadında oynanmıştı. Benitez, şimdi İstanbul’u yeni zaferlerinin merkezi yapmaya çok yakın.