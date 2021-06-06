Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes, olaylı geçen Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 95-73 yendi ve 2-0 öne geçti. Üçüncü maç yarın saat 19.30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Dış atışlarda Beaubois'le etkili olan Ergin Ataman'ın takımı ikinci çeyreğe 23-19 üstün geçti. F.Bahçe bu periyotta Vesely'den katkı alsa da Micic ve Larkin'le karşılık veren Efes soyunma odasına 41-37 galip döndü.

Fener direndi ama

Düşük skorlu 3. çeyrek sonunda 64-56'lık üstünlük yakalayan Efes karşısında final periyodu başında üçlükler bulan F.Bahçe farkı eritti fakat Vesely iki teknik faulden diskalifiye edildi. Gerginlik gittikçe artarken maçı koparmak isteyen Efes'e, Biberovic sayılarıyla set çekti. Yüksek tansiyon Melih-Singleton arasında tavan yapınca maç bir süre durdu. Diskalifiyeler sonrası üçlükler bulan lacivert beyazlılar istediğini aldı.

MELİH TOP FIRLATTI

Yedi oyuncu atıldı

Bitime 3:27 dakika kala Melih, Singleton'a top fırlattı. Oyuncular bir anda birbirine girdi. Fener'de Melih Mahmutoğlu, Yiğit Onan, Ahmet Düverioğlu ve Alex Perez, Anadolu Efes'te ise Chris Singleton diskalifiye edildi. Karşılaşmada daha önce diskalifiye edilen Jan Vesely ve Sertaç Şanlı ile birlikte toplam 7 oyuncu mücadeleyi tamamlayamadı.