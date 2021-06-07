Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko'ya 3-0 üstünlük kurarak şampiyon olan Anadolu Efes, kupasını aldı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçta Fenerbahçe'yi 93-66 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes oyuncuları sevinç yaşadı.

BAKAN KASAPOĞLU

"ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko'yu 3-0 ile geçerek şampiyon olan Anadolu Efes takımını kutluyorum. THY Avrupa Ligi şampiyonluğunun ardından ING Basketbol Süper Ligi'ni de zirvede tamamlayan Anadolu Efes'in başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve lacivert-beyazlı camiayı tebrik ediyorum."

ERDOĞAN'DAN ANADOLU EFES'E TEBRİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “ING Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon olan Anadolu Efes’i ve tüm camiayı tebrik ediyorum.

Federasyonumuzdan kulüplerimize, sponsorlardan koçlarımıza ve oyuncularımıza kadar ligimizin Avrupa’nın en iyi liglerinden biri olmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY

"ING Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonu şampiyonu Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Ülkemizde ve EuroLeague'de üstün başarı sergileyen takımımızın koçu Ergin Ataman'ı, teknik ekibini, birbirinden değerli oyuncularını ve elbette taraftarını gönülden kutluyorum."

Anadolu Efes şampiyon oldu ING Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde Fenerbahçe Beko'yu 93-66 mağlup eden Anadolu Efes seride durumu 3-0 yaparak şampiyon oldu.

Avrupa'nın en büyüğü Anadolu Efes Ergin Ataman'ın takımı Avrupa'nın kulüpler bazında bir numaralı kupasını alarak Türk basketbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza attı. Temsilcimiz ülkemize 10. Avrupa kupasını kazandırarak hepimizi sevince boğdu