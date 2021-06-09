Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Takım, EURO 2020’nin açılış maçında cuma günü ev sahibi İtalya ile Roma’da karşılayacak. Geçen sezonu Leicester City’de kiralık olarak geçiren Romalı Cengiz Ünder, bu karşılaşmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi. “Roma Olimpiyat Stadı benim de evim sayılır” diyen yıldız oyuncu “Buranın kalbimde ayrı yeri olacak. Avrupa'ya açıldığım ilk kulüp Roma olmuştu. Bunun için mutluyum. 1,5 yıldır bu maçın oynanmasını bekliyorum, çok heyecanlıyım" dedi.

İyi başla, iyi gitsin

İtalya’dan çekinmediklerini söyleyen Cengiz Ünder “Biz de çok iyi bir takımız. Fransa, Dünya Şampiyonu olarak geldi, 2-0 yendik. Kendi potansiyelimizi biliyoruz. İtalya'yı yenecek güce sahibiz. Sahaya kazanmak için çıkacağız. Açılış maçı oynayacağız, iyi başlarsak iyi gidecek. Elimizden gelenin yüz katını yapmaya hazırız. Ben takımıma, onlar bana inanıyor. Hocamız, herkes birbirine çok güveniyor. Maça yüzde yüz hazırız. Hepimiz 1,5 yıldır bu maçı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Milletimiz gururlanacak

Millî takımın yıldız savunmacısı Ozan Kabak, TGRT Haber TV’nin canlı yayınına katılarak turnuva öncesi değerlendirmelerde bulundu. Takımda çok iyi bir arkadaşlık ortamı olduğunu söyleyen Ozan Kabak, “Maçlarımızın ikisini Bakü’de oynayacak olmamız büyük avantaj. Kendimizi evimizde hissedeceğiz. Milletimizin bizi her zaman desteklediğini biliyoruz. İnşallah alacağımız güzel sonuçlarla onları gururlandıracağız” ifadelerini kullandı.

Türkiye çok gelişti

Cuma günü karşılaşacağımız İtalya'nın teknik patronu, Roberto Mancini, "Türkiye önünde iyi oynamak, iyi sonuç almak çok önemli. Çok güçlü bir takım. Oyuncularına bakın. Çok teknikler, fizikleri çok iyi. Son yıllarda Türkiye çok gelişti" açıklaması yaptı.

Roma yolcuları

Almanya’daki hazırlık kampını dün akşam yaptığı çalışmayla tamamlayan A Millî Takım, bugün İtalya’ya hareket edecek. Antalya ve Almanya kamplarında sıkı bir şekilde turnuvaya hazırlanan millîler, Roma’da İtalya ile oynayacakları açılış maçını beklemeye başlayacak.