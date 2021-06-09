Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe’de hoca konusundaki belirsizlik sürüyor. Yönetim, seçim öncesi yeni teknik direktörü açıklamayı hedeflese de farklı isimlerle süren görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Emre Belözoğlu’nun ayrılmasının ardından, “Alman ve Portekiz ekolüne bakıyoruz” diyen Başkan Ali Koç, yorumcu Rıdvan Dilmen’e, hem yurt içinde hem de yurt dışında adı Fenerbahçe ile anılan Rafael Benitez’in listelerinde olmadığını söylemişti.

Daha önce anlaşmıştı

Ancak Rafael Benitez’in menajeriyle temaslarını sürdürdüğü öğrenilen sarı lacivertliler bir taraftan da Paulo Fonseca ile görüşüyor. Polonya’nın Portekizli çalıştırıcısı Paulo Sosa da adaylardan biri. Ancak Koç’un aklı daha önce anlaşma sağlayıp da kavuşamadığı Hırvatistan’ın hocası Zlatko Dalic’te kaldı. Geçen sezon F.Bahçe’nin teklifini kabul eden Dalic, EURO 2020 ertelenince görevde kalmayı tercih etmişti.

Khedira’dan övgü

Mesut Özil bir başka

Alman Millî Takımı’nın eski yıldızlarından Sami Khedira’dan Mesut Özil’e övgü geldi. Real Madrid’de oynadığı günleri anlatan Khedira, “Birlikte oynadığım en iyi oyuncu Ronaldo. Ancak Mesut’un Real’de çıktığı seviye Ronaldo’yu bile geride bırakabilir” dedi.