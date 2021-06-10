Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da 19 Haziran’da yapılacak seçimli genel kurulun heyecanı sürüyor. 10 günden az süre sonra sarı kırmızılıların 39. başkanı olmak için beş aday oylanacak. Her aday kendini favori olarak görüyor ama camia içinde ise farklı sesler yükseliyor. 29 Mayıs’ta yapılması planlanan ancak pandemi sebebiyle iptal edilen seçimlerde adaylığını koymayan ancak daha sonra belirlenen tarihte koltuğa talip olan Yiğit Şardan’a bu konuda tepkiler var. Ayrıca Şardan, Abdurrahim Albayrak tercihinden de kan kaybediyor.

YENİ HOCA ARANIYOR

Fatih Terim ile yakın ilişkileriyle bilinen Albayrak ise şimdilerde Şardan’ın Terim ile çalışmayı düşünmemesinden dolayı yeni hoca arayışında. Bir döneme damgasını vuran “I Love You Hoca’m” cümlesinden gelinen bu günlerin yanı sıra Şardan’ın, Mustafa Cengiz yönetiminin devamı gibi gözükmesi de sarı kırmızılı genel kuralda endişeye sebep oluyor. Ayrıca Şardan’ın daha önce Galatasaray kulübünü icraya vermesinin tekrar gündeme taşınması da bir diğer eksi olarak ön plana çıkıyor.

ASLAN'DAN ŞEHİR'E GEÇTİ

Mukavelesinin sora ermesinin ardından Galatasaray'a veda eden Şener Özbayraklı, Medipol Başakşehir ile iki yıllık sözleşme yaptı.

GS TV'YE ÇIKMAK İÇİN...

PARAN KADAR KONUŞ!

Seçim tarihi, mali genel kurul yapılmaması, yeni üyelerin oy kullanma durumu gibi birçok tartışmanın eşiğinde seçime giden Galatasaray’da mevcut yönetime tepki var. Sebebi de 17 Kasım 2020’de alınan yönetim kararına göre adayların GS TV’ye çıkabilmesi için 500 bin TL bağış yapma mecburiyeti.

Hamamcıoğlu: Fabrika ayarımız bozuldu “Seçimde favori biziz” diyen Hamamcıoğlu “Kulübü yeniden fabrika ayarlarına döndüreceğiz. Biz ne hayal satarız, ne de kulübü” dedi.